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ЧЕ-2020 в Раубичах. Суперспринт. Кривко, Елетнов, Бочарников, Алимбекова выступят за Беларусь
26.02.2020 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
26 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.
В первый день пройдут соревнования по суперспринту у мужчин и у женщин.
Мужская квалификация стартует в 13.00, женская – в 15.00.
Мужская сборная Беларуси: Виктор Кривко (1), Роман Елетнов (13), Антон Смольский (18), Никита Лобастов (81), Максим Воробей (94) и Сергей Бочарников (116).
Женская сборная Беларуси: Елена Кручинкина (3), Ирина Кривко (4), Динара Алимбекова (50), Анна Сола (73), Ирина Кручинкина (86) и Аделина Сабитова (97).
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26 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.
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