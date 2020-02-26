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ЧЕ-2020 в Раубичах. Суперспринт. Кривко, Елетнов, Бочарников, Алимбекова выступят за Беларусь

26.02.2020 10:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

26 февраля в Раубичах стартует чемпионат Европы по биатлону.

В первый день пройдут соревнования по суперспринту у мужчин и у женщин.

Мужская квалификация стартует в 13.00, женская – в 15.00.

Мужская сборная Беларуси: Виктор Кривко (1), Роман Елетнов (13), Антон Смольский (18), Никита Лобастов (81), Максим Воробей (94) и Сергей Бочарников (116).

Женская сборная Беларуси: Елена Кручинкина (3), Ирина Кривко (4), Динара Алимбекова (50), Анна Сола (73), Ирина Кручинкина (86) и Аделина Сабитова (97).

 
 
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