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В Минске представлен талисман Чемпионата мира по хоккею 2021 года

26.02.2020 — Новости Спорта | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.

Выбор победителя конкурса на разработку талисмана был доверен звездному жюри, в состав которого с белорусской стороны вошел легендарный хоккеист, наставник минского «Динамо» Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ2 Шура, чемпион UFC Андрей «Питбуль» Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской – президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.

Однако оценить работы участников конкурса смогли также и все любители хоккея – организаторами конкурса был учрежден приз зрительских симпатий: белорусская сторона провела голосование пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке ФХБ во Вконтакте, в Латвии выразить свои симпатии к тому или иному персонажу было предложено посетителям одного из торговых центров Риги.

Свой выбор в пользу той или иной работы, сделали около 8000 пользователей, а обладателями приза зрительских симпатий стали Дмитрий Галиновский и Павел Марченков, предложившие идею Майского жука Майса/Хруща (рекламно-маркетинговое агентство AIDA Pioneer), второе место в пользовательском голосовании Вконтакте заняли Анна Новик, Никита Устинович и Анастасия Максимович, разработавшие концепцию Енота Гуляки (креативное агентство DAB). По итогам рижского этапа голосования приза зрительских симпатий должна быть удостоена работа латвийского дизайнера Яниса Бурмейстерса, предложившего образ Ежа в качестве маскота предстоящего чемпионата.


Как и следовало ожидать, мнение жюри во многом совпало с мнением общественности. Оценка работ проводилась по нескольким параметрам: графическое исполнение, соответствие тематике, креативность идеи, совместимость персонажа с традициями и культурой Беларуси и Латвии. По итогам суммирования баллов конкурсной комиссии первое место завоевал всё тот же Енот Гуляка (3,75 баллов из 5), вторым стал Еж (3,68), предложенный латвийским дизайнером, а третьим – Енот Рими (3,45), авторство которого принадлежит Марии Мухиной и Татьяне Шварцкопф (AIDA Pioneer). Разница в результатах голосования жюри оказалась совсем небольшой.

При этом, еж – один из наиболее популярных персонажей в мифологии Беларуси и Латвии, однако в визуальном исполнении всех представленных в конкурсе ежей не хватало динамики, энергичности, воплощения идеи единства множества национальностей в приверженности любимому виду спорта – хоккею. К слову, эта же идея ранее нашла отражение и в слогане чемпионата мира 2021 года – Passion. No Borders (Страсть без границ), и в его логотипе, где собраны цвета национальных флагов всех стран-участниц турнира. По графическому исполнению безоговорочным лидером по мнению жюри был Енот Гуляка. Поэтому было решено попытаться скомпилировать обе идеи, чтобы итоговый вариант вобрал в себя всё лучшее от наиболее популярных среди жюри работ. Доработать образ было предложено победителю конкурса на разработку маскота – креативному агентству DAB, работы которого были наполнены решительностью и дерзостью, присущим профессиональным спортсменам. Результат этой доработки – Ежик Спайки – и был представлен в качестве официального талисмана Чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ 2021 года.


 — Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер, – рассказал Никита Устинович, директор креативного агентства DAB. – Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж — Наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене.

Легенда талисмана.

Ежик – одно из самых распространенных животных в мире. Кроме того, он очень умен и смекалист, а скорости его реакции может позавидовать каждый. И пусть с виду герой совсем не велик, всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки. Именно этим и славятся хоккейные сборные Беларуси и Латвии – своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены.

Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на Годовом конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Турнир, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут столицы обеих стран.

Справочно о DAB.

Креативное агентство DAB более 10 лет создает эффективные рекламные материалы для продвижения брендов, товаров и услуг.

Агентство находит нестандартные решения и эффективно применяет их в рекламных кампаниях, создает креативные концепции, разрабатывает уникальный дизайн, рисует персонажей и иллюстрации. Совместный опыт и открытая коммуникация профильных специалистов, позволяет компании создавать уникальный продукт в сфере креатива и дизайна.

Команда креативного агентства DAB постоянно принимает участие в значимых масштабных проектах и событиях, которые проходят в Беларуси и за ее пределами.

В спортивном портфолио агентства есть успешные и эффективные примеры работ со спортивными организациями и клубами: UEFA, футбольный клуб «Динамо-Минск», Белорусская федерация футбола (АБФФ), футбольный клуб «Торпедо-Белаз», хоккейный клуб «Динамо-Минск», Белорусский государственный университет физической культуры.

Источник: hockey.by

 
Теги: Минск
 
 
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На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии, причем свои заявки присылали как...
 
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