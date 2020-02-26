В Минске представлен талисман Чемпионата мира по хоккею 2021 года

Источник материала: Асiповiцкi край

На звание главного символа предстоящего турнира претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии, причем свои заявки присылали как профессиональные художники и студии дизайна, так и обычные любители хоккея.

Выбор победителя конкурса на разработку талисмана был доверен звездному жюри, в состав которого с белорусской стороны вошел легендарный хоккеист, наставник минского «Динамо» Михаил Грабовский , четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева , резидент Comedy Club Андрей Скороход , солист группы БИ2 Шура , чемпион UFC Андрей «Питбуль» Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской – президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.

Однако оценить работы участников конкурса смогли также и все любители хоккея – организаторами конкурса был учрежден приз зрительских симпатий: белорусская сторона провела голосование пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке ФХБ во Вконтакте, в Латвии выразить свои симпатии к тому или иному персонажу было предложено посетителям одного из торговых центров Риги.

Свой выбор в пользу той или иной работы, сделали около 8000 пользователей, а обладателями приза зрительских симпатий стали Дмитрий Галиновский и Павел Марченков, предложившие идею Майского жука Майса/Хруща (рекламно-маркетинговое агентство AIDA Pioneer), второе место в пользовательском голосовании Вконтакте заняли Анна Новик, Никита Устинович и Анастасия Максимович, разработавшие концепцию Енота Гуляки (креативное агентство DAB). По итогам рижского этапа голосования приза зрительских симпатий должна быть удостоена работа латвийского дизайнера Яниса Бурмейстерса, предложившего образ Ежа в качестве маскота предстоящего чемпионата.









Как и следовало ожидать, мнение жюри во многом совпало с мнением общественности. Оценка работ проводилась по нескольким параметрам: графическое исполнение, соответствие тематике, креативность идеи, совместимость персонажа с традициями и культурой Беларуси и Латвии. По итогам суммирования баллов конкурсной комиссии первое место завоевал всё тот же Енот Гуляка (3,75 баллов из 5), вторым стал Еж (3,68), предложенный латвийским дизайнером, а третьим – Енот Рими (3,45), авторство которого принадлежит Марии Мухиной и Татьяне Шварцкопф (AIDA Pioneer). Разница в результатах голосования жюри оказалась совсем небольшой.

При этом, еж – один из наиболее популярных персонажей в мифологии Беларуси и Латвии, однако в визуальном исполнении всех представленных в конкурсе ежей не хватало динамики, энергичности, воплощения идеи единства множества национальностей в приверженности любимому виду спорта – хоккею. К слову, эта же идея ранее нашла отражение и в слогане чемпионата мира 2021 года – Passion. No Borders (Страсть без границ), и в его логотипе, где собраны цвета национальных флагов всех стран-участниц турнира. По графическому исполнению безоговорочным лидером по мнению жюри был Енот Гуляка. Поэтому было решено попытаться скомпилировать обе идеи, чтобы итоговый вариант вобрал в себя всё лучшее от наиболее популярных среди жюри работ. Доработать образ было предложено победителю конкурса на разработку маскота – креативному агентству DAB, работы которого были наполнены решительностью и дерзостью, присущим профессиональным спортсменам. Результат этой доработки – Ежик Спайки – и был представлен в качестве официального талисмана Чемпионата мира по хоккею с шайбой ИИХФ 2021 года.





— Маскот чемпионата мира станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер, – рассказал Никита Устинович, директор креативного агентства DAB. – Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и тех, кто равнодушен к игре. Еж — Наш герой. Проецируя его характер и свойства на хоккейную площадку, мы увидели, что образ ежа очень хорошо подходит для обеих наших сборных — трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене.

Легенда талисмана.

Ежик – одно из самых распространенных животных в мире. Кроме того, он очень умен и смекалист, а скорости его реакции может позавидовать каждый. И пусть с виду герой совсем не велик, всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки. Именно этим и славятся хоккейные сборные Беларуси и Латвии – своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены.

Беларусь и Латвия получили право совместного проведения чемпионата мира по хоккею на Годовом конгрессе ИИХФ в мае 2017 года. Турнир, который пройдет с 7 по 23 мая 2021 года, примут столицы обеих стран.

Справочно о DAB.

Креативное агентство DAB более 10 лет создает эффективные рекламные материалы для продвижения брендов, товаров и услуг.

Агентство находит нестандартные решения и эффективно применяет их в рекламных кампаниях, создает креативные концепции, разрабатывает уникальный дизайн, рисует персонажей и иллюстрации. Совместный опыт и открытая коммуникация профильных специалистов, позволяет компании создавать уникальный продукт в сфере креатива и дизайна.

Команда креативного агентства DAB постоянно принимает участие в значимых масштабных проектах и событиях, которые проходят в Беларуси и за ее пределами.

В спортивном портфолио агентства есть успешные и эффективные примеры работ со спортивными организациями и клубами: UEFA, футбольный клуб «Динамо-Минск», Белорусская федерация футбола (АБФФ), футбольный клуб «Торпедо-Белаз», хоккейный клуб «Динамо-Минск», Белорусский государственный университет физической культуры.

Источник: hockey.by