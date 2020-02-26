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Париматч продлит титульное спонсорство Экстралиги в сезоне-2020/21

26.02.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В сезоне-2020/21 букмекерская компания Париматч вновь будет титульным спонсором Экстралиги.

Кроме того, председателем ФХБ Геннадием Савиловым и заместителем директора Parimatch Belarus Юлией Лешковой был подписан меморандум о противодействии договорным матчам, который вступит в силу уже начиная с плей-офф текущего сезона.

Париматч – крупнейшая букмекерская сеть в Беларуси, основанная в 1993 году, снискала популярность, доверие и заслуженный авторитет у тысяч любителей букмекерской игры. В активе компании 74 пунктов приема ставок в 28 городах Беларуси.

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Париматч-Экстралига: новости

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В сезоне-2020/21 букмекерская компания Париматч вновь будет титульным спонсором Экстралиги.
 
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