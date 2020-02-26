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Букмекер вернул все проигрышные ставки на Лигу чемпионов!

26.02.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline продолжает радовать клиентов своими акциями.

Во вторник все с огромным интересом наблюдали за матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, а уже сегодня матчи еврокубка подпали под бонусное предложение «Maxline вернет». Это значит, что все проигрышные ставки, подпадающие под предложение, будут рассчитаны «на возврат».

Кстати, все еще можно сделать ставки на Лигу чемпионов и Лигу Европы. И выбрать матч Лиги Европы, ставки на который будут рассчитаны «на плюс» и «на возврат», в опросе Telegram-канала Maxline.

Букмекер вернул все проигрышные ставки на Лигу чемпионов!

 
 
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Букмекерская компания Maxline продолжает радовать клиентов своими акциями.
 
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