Букмекер вернул все проигрышные ставки на Лигу чемпионов!

Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline продолжает радовать клиентов своими акциями.

Во вторник все с огромным интересом наблюдали за матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, а уже сегодня матчи еврокубка подпали под бонусное предложение «Maxline вернет» . Это значит, что все проигрышные ставки, подпадающие под предложение, будут рассчитаны «на возврат».

Кстати, все еще можно сделать ставки на Лигу чемпионов и Лигу Европы . И выбрать матч Лиги Европы, ставки на который будут рассчитаны «на плюс» и «на возврат», в опросе Telegram-канала Maxline .



