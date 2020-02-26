Сергей Бочарников: «Наконец удалось завоевать личную медаль, причем сразу золотую»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников поделился мнением о сегодняшнем суперспринте в Раубичах. Напомним, что 31-летний спортсмен стал победителем гонки.

– Старался и на лыжне, и на стрельбище, и на финише. Наконец мне удалось завоевать личную медаль, причем сразу золотую и на родной земле в «Раубичах». Будем и дальше стараться радовать болельщиков, держать марку!

- Что помогло победить сегодня?

– «Раубичи» в принципе для меня хорошее место: здесь было много удачных выступлений, в том числе в прошлом году на чемпионате Европы и летом. Сегодняшняя квалификация тоже сложилась неплохо, да и суперспринт для меня знакомая дисциплина: в России на соревнованиях мы часто бегали эту гонку.

- Как оцените трассу?

– Учитывая то, что многие страны вообще не смогли провести соревнований, в нынешних погодных условиях организаторы сделали все возможное для того чтобы подготовить ее. Подъем, конечно, самое трудное место, но условия для всех одинаковые. Лыжи сегодня катили хорошо, за что спасибо сервисменам.

- Наша команда всего пару дней назад вернулась из Антхольца. Как самочувствие после того как спустились с высоты?

– На нас, людей, родившихся на равнине, горы оказывают куда большее влияние, чем на спортсменов, которые всю жизнь проводят в среднегорье и на высокогорье, поэтому сейчас ощущаем прилив сил. Насколько его хватит? Стараюсь не загадывать, что будет дальше: завтра будут следующие старты, будем настраиваться на них, – сказал Бочарников.

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