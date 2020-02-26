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Марадона о Месси: «Лео может превосходно играть в «Наполи», но он не способен на то, что делал я»
26.02.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказался о форварде «Барселоны»
«Месси сыграл не лучшим образом на «Сан-Паоло». Лионель Месси не пережил то, что было у меня.
Лео может превосходно играть в
С «Наполи» Месси сыграл полный матч и не отметился результативными действиями.
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Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
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