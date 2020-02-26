Марадона о Месси: «Лео может превосходно играть в «Наполи», но он не способен на то, что делал я»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказался о форварде «Барселоны» после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

«Месси сыграл не лучшим образом на «Сан-Паоло». Лионель Месси не пережил то, что было у меня.

Лео может превосходно играть в , но он не способен на то, что делал я. Давайте проясним это. Однако я бы хотел, чтобы у партенопейцев был Месси”, – сказал Марадона.

С «Наполи» Месси сыграл полный матч и не отметился результативными действиями.

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