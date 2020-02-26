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Марадона о Месси: «Лео может превосходно играть в «Наполи», но он не способен на то, что делал я»

26.02.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).

«Месси сыграл не лучшим образом на «Сан-Паоло». Лионель Месси не пережил то, что было у меня. 

Лео может превосходно играть в «Наполи», но он не способен на то, что делал я. Давайте проясним это. Однако я бы хотел, чтобы у партенопейцев был Месси”, – сказал Марадона.

С «Наполи» Месси сыграл полный матч и не отметился результативными действиями.

Какие же космические матчи на этой неделе! «Реал» играет с «Ман Сити» и с «Барсой», в Италии сойдутся «Интер» и «Юве» – и все это легко посмотреть

 
 
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Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1).
 
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