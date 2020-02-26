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Михаил Мархель: «Сегодняшняя игра доказала, что у нас есть хорошая молодежь»
26.02.2020 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
– Приятно выигрывать. Тем более на выезде. Мы давно не побеждали. Я думаю, что эти игры важны в психологическом плане. Ребята почувствовали, что они могут играть на хорошем уровне. И сегодняшняя игра доказала, что у нас есть хорошая молодежь, поэтому я благодарен ребят, что они прониклись этим и хорошо сыграли.
- Первые 10 минут чувствовалось волнение у ребят. Ощущали сами это с бровки?
– Да, естественно. Было волнительно, но это опыт. Для этого игра у нас и была запланирована, чтобы ребята почувствовали, что мы за ними наблюдаем, что они наше будущее, поэтому я очень доволен тем, как они выдержали экзамен.
- Сегодня сыграли на ноль. Как оцените линию защиты. И в целом молодыми ребятами довольны?
– Мы провели одну тренировку вместе, но команда выглядела достойно. Самоотдача была на высоком уровне, что еще раз показывает, что если есть нехватка какого-то мастерства, то это можно нивелировать все самоотдачей и желанием, правильным выполнением установки. В этом плане я им благодарен.
- Месяц остается до Грузии. Этот сбор внес в ваш расширенный список новые фамилии молодых ребят
– Да. Я не буду их озвучивать. Если все обойдется без травм, то мы вызовем их на сбор с Грузией, – сказал Мархель в эфире
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче против сборной Болгарии (1:0) – Приятно выигрывать.
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