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Михаил Мархель: «Сегодняшняя игра доказала, что у нас есть хорошая молодежь»

26.02.2020 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче против сборной Болгарии (1:0)

– Приятно выигрывать. Тем более на выезде. Мы давно не побеждали. Я думаю, что эти игры важны в психологическом плане. Ребята почувствовали, что они могут играть на хорошем уровне. И сегодняшняя игра доказала, что у нас есть хорошая молодежь, поэтому я благодарен ребят, что они прониклись этим и хорошо сыграли.

- Первые 10 минут чувствовалось волнение у ребят. Ощущали сами это с бровки?

– Да, естественно. Было волнительно, но это опыт. Для этого игра у нас и была запланирована, чтобы ребята почувствовали, что мы за ними наблюдаем, что они наше будущее, поэтому я очень доволен тем, как они выдержали экзамен.

- Сегодня сыграли на ноль. Как оцените линию защиты. И в целом молодыми ребятами довольны?

– Мы провели одну тренировку вместе, но команда выглядела достойно. Самоотдача была на высоком уровне, что еще раз показывает, что если есть нехватка какого-то мастерства, то это можно нивелировать все самоотдачей и желанием, правильным выполнением установки. В этом плане я им благодарен.

- Месяц остается до Грузии. Этот сбор внес в ваш расширенный список новые фамилии молодых ребят

– Да. Я не буду их озвучивать. Если все обойдется без травм, то мы вызовем их на сбор с Грузией, – сказал Мархель в эфире YouTube-канала АБФФ.

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Какие же космические матчи на этой неделе! «Реал» играет с «Ман Сити» и с «Барсой», в Италии сойдутся «Интер» и «Юве» – и все это легко посмотреть

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче против сборной Болгарии (1:0) – Приятно выигрывать.
 
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