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Гол Брессана со штрафного на 9-й добавленной минуте обеспечил «Паране» выход в 1/32 финала Кубка Бразилии
27.02.2020 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 1/64 финала Кубка Бразилии «Парана» (Д2) на своем поле победила «Бахию Де Фейру» (Д4) со счетом 3:2.
Хозяева уступали 0:2, но забили 3 мяча в добавленное ко второму тайма время.
Полузащитник Ренан Брессан вышел на поле во втором тайме и забил победный мяч со штрафного на 99+-й минуте.
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Гол Брессана со штрафного на 9-й добавленной минуте обеспечил «Паране» выход в 1/32 финала Кубка Бразилии
В матче 1/64 финала Кубка Бразилии «Парана» (Д2) на своем поле победила «Бахию Де Фейру» (Д4) со счетом 3:2.
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