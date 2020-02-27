Гол Брессана со штрафного на 9-й добавленной минуте обеспечил «Паране» выход в 1/32 финала Кубка Бразилии

Источник материала: Tribuna.com

В матче 1/64 финала Кубка Бразилии «Парана» (Д2) на своем поле победила «Бахию Де Фейру» (Д4) со счетом 3:2.

Хозяева уступали 0:2, но забили 3 мяча в добавленное ко второму тайма время.

Полузащитник Ренан Брессан вышел на поле во втором тайме и забил победный мяч со штрафного на 99+-й минуте.