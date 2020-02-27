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Чемпионат Европы по биатлону. Сингл-микст. Сола и Виктор Кривко выступят за Беларусь

27.02.2020 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

27 февраля в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет одиночная смешанная эстафета. За Беларусь выступят Анна Сола и Виктор Кривко.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь

Сингл-микст

Начало – в 14.00.

Старт-лист

1. Евгения Павлова – Кирилл Стрельцов (Россия)

2. Стефани Шерер – Юстус Штрелов (Германия)

3. Каролине Эрдал – Эндре Стремсхайм (Норвегия)

4. Анастасия Меркушина – Руслан Ткаленко (Украина)

5. Каролин Коломбо – Эмильен Клод (Франция)

6. Ингела Андерссон – Габриэль Стегмайр (Швеция) 

7. Тереза Винкларкова – Витеслав Хорниг (Чехия)

8. Алексия Рунггальдир – Джузеппе Монтелло (Италия)...

15. Анна Сола – Виктор Кривко (Беларусь)...

17. Байба Бендика – Андрей Расторгуев (Латвия)

 

 
 
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27 февраля в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет одиночная смешанная эстафета.
 
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Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Алимбекова, Кривко, Смольский и Бочарников выступят за Беларусь
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