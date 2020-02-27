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Чемпионат Европы по биатлону. Сингл-микст. Сола и Виктор Кривко выступят за Беларусь
27.02.2020 10:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
27 февраля в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет одиночная смешанная эстафета. За Беларусь выступят Анна Сола и Виктор Кривко.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Сингл-микст
Начало – в 14.00.
Старт-лист
1. Евгения Павлова – Кирилл Стрельцов (Россия)
2. Стефани Шерер – Юстус Штрелов (Германия)
3. Каролине Эрдал – Эндре Стремсхайм (Норвегия)
4. Анастасия Меркушина –
5. Каролин Коломбо – Эмильен Клод (Франция)
6. Ингела Андерссон – Габриэль Стегмайр (Швеция)
7. Тереза Винкларкова – Витеслав Хорниг (Чехия)
8. Алексия Рунггальдир – Джузеппе Монтелло (Италия)...
15. Анна Сола – Виктор Кривко (Беларусь)...
17. Байба Бендика –
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27 февраля в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет одиночная смешанная эстафета.
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