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Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Алимбекова, Кривко, Смольский и Бочарников выступят за Беларусь

27.02.2020 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета. Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь

Смешанная эстафета

Начало – в 17.00.

Старт-лист

1. Россия (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов, Карим Халили)

2. Германия (Марен Хаммершмидт, Ванесса Фойгт, Роман Реес, Лукас Фрацшер)

3. Норвегия (Осне Скреде, Ида Лиен, Сиверт Баккен, Александр Андерсен)

4. Украина (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный)

5. Франция (Камиль Бене, Хло Шевалье, Себастьян Маон, Мартен Перрия Буттони)

6. Швеция (Элизабет Хогберг, Эмма Нильссон, Эмиль Нюквист, Оскар Брандт)

7. Чехия (Анна Ткадлецова, Тереза Воборникова, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик)

8. Италия (Ирен Лардшнайдер, Николь Гонтье, Саверио Дзини, Даниэле Каппеллари)...

13. Польша (Кинга Збилут, Камила Жук, Лукаш Журек, Гжегож Гузик)...

16. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников)...

22. Молдова (Алла Гиленко, Алина Стремоус, Андрей Усов, Павел Магазеев)

 

 
 
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Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета.
 
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