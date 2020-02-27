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Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Алимбекова, Кривко, Смольский и Бочарников выступят за Беларусь
27.02.2020 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета. Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Смешанная эстафета
Начало – в 17.00.
Старт-лист
1. Россия (Кристина Резцова, Виктория Сливко,
2. Германия (Марен Хаммершмидт, Ванесса Фойгт,
3. Норвегия (Осне Скреде, Ида Лиен, Сиверт Баккен, Александр Андерсен)
4. Украина (
5. Франция (Камиль Бене,
6. Швеция (Элизабет Хогберг, Эмма Нильссон, Эмиль Нюквист, Оскар Брандт)
7. Чехия (Анна Ткадлецова, Тереза Воборникова, Адам Вацлавик, Томаш Крупчик)
8. Италия (Ирен Лардшнайдер, Николь Гонтье, Саверио Дзини, Даниэле Каппеллари)...
13. Польша (Кинга Збилут, Камила Жук, Лукаш Журек, Гжегож Гузик)...
16. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников)...
22. Молдова (Алла Гиленко, Алина Стремоус, Андрей Усов, Павел Магазеев)
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Чемпионат Европы по биатлону. Смешанная эстафета. Алимбекова, Кривко, Смольский и Бочарников выступят за Беларусь
Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет смешанная эстафета.
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