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В оргкомитете Токио-2020 опровергли информацию о возможном рассмотрении вопроса об отмене Олимпиады из-за коронавируса
27.02.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал
«Наша основная мысль заключается в том, что мы продолжаем подготовку к
Никогда не слышали о том, что конец мая – это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК», – сказал Муто.
«Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов по отмене Игр нет.
Мы отменяли Игры в прошлом в военное время… Это просто вопрос наблюдения за ситуацией», – цитирует члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.
Летняя Олипиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.
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В оргкомитете Токио-2020 опровергли информацию о возможном рассмотрении вопроса об отмене Олимпиады из-за коронавируса
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что турнир могут отменить, если ситуация с...
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