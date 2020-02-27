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В оргкомитете Токио-2020 опровергли информацию о возможном рассмотрении вопроса об отмене Олимпиады из-за коронавируса

27.02.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что турнир могут отменить, если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

«Наша основная мысль заключается в том, что мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде согласно установленному плану. Пока ситуацию с коронавирусом трудно спрогнозировать, но мы примем все меры, чтобы Игры были безопасными.

Никогда не слышали о том, что конец мая – это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК», – сказал Муто.

«Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов по отмене Игр нет.

Мы отменяли Игры в прошлом в военное время… Это просто вопрос наблюдения за ситуацией», – цитирует члена МОК Джона Коутса Sydney Morning Herald.

Летняя Олипиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

 
 
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Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что турнир могут отменить, если ситуация с...
 
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