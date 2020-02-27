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Полузащитник «Славии» Костров: «В Приднестровье тяжело. Самые богатые в стране – пенсионеры. Дело в том, что они получают российскую пенсию»

27.02.2020 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Славии» Игорь Костров рассказал о жизни в Приднестровье.

– В Приднестровье тяжелая жизнь?

– Не знаю, что тебе ответить. В Приднестровье легче живется за счет газа. У нас он стоит копейки, а в Молдове люди платят в пять-шесть раз больше. Россия защищает. Может, это плюс. Из-за газа многие в Кишиневе продают квартиры и уезжают в Приднестровье жить, а работать продолжают в Молдове. До Кишинева ехать час. Смысл переплачивать, если ты можешь жить хорошо и еще встать на российскую пенсию :).

– Это говорит о разнице в доходах.

– Конечно. В Кишиневе они повыше. Но и переезжают люди не от хорошей жизни. В Приднестровье тяжело. Работы не так уж много. Самые богатые в стране – пенсионеры. Дело в том, что они получают российскую пенсию. Она нормальная. А молодежь разъезжается. Когда кризиса в России не было, все были там. Сейчас в России ловить нечего: курс сумасшедший, большая плата за квартиру. Те же деньги можно и в Приднестровье получать. Если попал в структуру «Шерифа», то получаешь 400-500 долларов. Но там нужно работать! Пришел на работу с перегаром или проспал – тебя увольняют.

– Ты же сейчас не только про футбол?

– Конечно. «Шериф» – это не только футбольный клуб. Это заправки, супермаркеты, рынок, производство, реклама и так далее. Это огромный холдинг, куда все хотят попасть работать, – рассказал Костров.

Вырос в Бендерах, кайфовал в Израиле, уезжал в МЛС, а осел в Мозыре. Знакомимся с лидером «Славии»

 
 
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