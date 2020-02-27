Тренер по стрельбе Малуха: «При таком порыве ветра скорострельность Солы не несет никакой смысловой нагрузки»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер по стрельбе женской сборной Беларуси по биатлону Роман Малуха прокомментировал стрельбу стоя в исполнении Анны Солы. Спортсменка, которая шла лидером, на первой стойке сингл-микста в рамках ЧЕ-2020 в Раубичах не сумела поразить ни одной мишени пятью основными и тремя дополнительными патронами.

«Когда Аня въехала на стрельбище, флажки только колебались, но как только она встала на коврик, пошел сильный порыв. В данной ситуации ее быстрая скорострельность не несет никакой смысловой нагрузки. Либо нужно было выждать порыв, либо стрелять размеренно, пытаясь добиться меткости техникой выстрела. Третий вариант со скорострельностью не учитывал ничего.

В данной ситуации было немного полегче тем биатлонисткам, которые стояли третьей-четвертой в этом ряду. Пятая их закрывает как бы «парусом», первая стояла под ветром одна — пока соперницы подъехали, Аня уже начала расходовать основную обойму», – сказал Малуха.

После первой стойки Анна Сола ошиблась в подсчете штрафных кругов, пройдя 4 вместо 5, за что команда Беларуси была наказана 2 минутами штрафа.

В микст-зоне биатлонистка не пожелала комментировать гонку.