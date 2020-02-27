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Доха (WTA). 1/4 финала. Соболенко против Сайсай Чжэн
27.02.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн (37).
В личных встречах 2:1 лидирует китаянка.
Сетка
Qatar Total Open
Доха, Катар
22 – 29 февраля
Premier 5
Призовой фонд – 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
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В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн (37).
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