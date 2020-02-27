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Доха (WTA). 1/4 финала. Соболенко против Сайсай Чжэн

27.02.2020 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн (37).

В личных встречах 2:1 лидирует китаянка.

Сетка здесь.

Qatar Total Open

Доха, Катар

22 – 29 февраля

Premier 5

Призовой фонд – 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Сайсай Чжэн (Китай)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
27 февраля, 15.35
Онлайн матча

 

Светлана Кузнецова (Россия)  Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
27 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
27 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
27 февраля, 20.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертьфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с китаянкой Сайсай Чжэн (37).
 
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