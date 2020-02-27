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Первое судебное заседание по договорным матчам запланировано на 23 марта

27.02.2020 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

23 марта в суде Московского района города Минска запланировано первое судебное заседание по договорным матчам. Судьей будет Светлана Бондаренко, сообщает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены 20 лиц. Установлены 15 подкупов участников профессиональных соревнований, одно покушение на такой подкуп, а также 12 фактов хищений, связанных с мошенническим завладением денег букмекерских контор.

Ранее АБФФ опубликовала результаты по делу о договорных матчах. Так, Валерий Белявский и Алексей Сучков были пожизненно отстранены от белорусского футбола.

Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев, Александр Юдицкий отстранены на три года; Александр Прокопенко дисквалифицирован на два года; Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и Артур Бомбель отстранены на один год.

Кроме того, спортсмены получили денежные штрафы от 100 до 500 базовых величин (от 2700 до 13500 рублей).

Прокурор о «договорняках»: «Сумма подкупа спортсмена – около одной тысячи долларов за матч»

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Сучкову, Цветинскому и еще 17 лицам предъявлены обвинения в организации договорных матчей

 
Теги: Минск
 
 
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23 марта в суде Московского района города Минска запланировано первое судебное заседание по договорным матчам.
 
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