|
Первое судебное заседание по договорным матчам запланировано на 23 марта
27.02.2020 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
23 марта в суде Московского района города Минска запланировано первое судебное заседание по договорным матчам. Судьей будет Светлана Бондаренко, сообщает корреспондент
Напомним, что в качестве обвиняемых по уголовному делу
Ранее АБФФ
Игорь Лисица, Вячеслав Голик, Денис Лебедев, Александр Юдицкий отстранены на три года; Александр Прокопенко дисквалифицирован на два года; Дмитрий Харитонов, Андрей Штыгель, Артем Теплов, Игорь Холодков, Анатолий Жуков, Сергей Цветинский, Евгений Шидловский, Сергей Левицкий и
Кроме того, спортсмены получили денежные штрафы от 100 до 500 базовых величин (от 2700 до 13500 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 марта в суде Московского района города Минска запланировано первое судебное заседание по договорным матчам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)