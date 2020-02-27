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Сергей Костицын больше года не выходит на лед
27.02.2020 20:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын больше года не выходит на лед. Последний раз хоккеист
Напомним, что 32-летний игрок по-прежнему восстанавливается после
Отметим, что минское
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Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын больше года не выходит на лед.
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