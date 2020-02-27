Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Сергей Костицын больше года не выходит на лед. Последний раз хоккеист играл 20 февраля 2019 года против «Витязя».

Напомним, что 32-летний игрок по-прежнему восстанавливается после травмы. Отметим, что в ноябре 2019 года «Динамо» перезаключило контракт с Костицыным. Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона. Предыдущий контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Отметим, что минское проводит последний матч регулярного сезона КХЛ. «Зубры» сегодня принимают московских одноклубников.

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