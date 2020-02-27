Михаил Мархель: «Мы все прекрасно понимаем, что мое будущее зависит от результата в мартовском плей-офф»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о своих перспективах в качестве главкома национальной команды

- В Софии вы выпустили на поле сборную завтрашнего дня. Уверены, что он у вас будет?

– Мы все прекрасно понимаем, что мое будущее зависит от результата в мартовском плей-офф. Будет день — будет пища. Скажу так: мы с тренерским штабом намереваемся выполнить задачу. Конечно, это будет неимоверно тяжело. Но этот сбор дал нам много положительных эмоций и веру в то, что мы можем справиться.

- Уточню: продолжите вы трудиться со сборной или нет, напрямую зависит от мартовских результатов?

– Понятно, что вся работа будет рассматриваться сквозь призму игры с грузинами. Посмотрим. Сейчас трудно что-то загадывать... – сказал Мархель.