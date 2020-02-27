Рыженков о дисквалификации Норвегии: «Окончательный вердикт? До полуночи решение должно быть озвучено»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков рассказал о протесте, который наша сборная подала на неспортивное поведение норвежского биатлониста в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах.

— Было явное нарушение правил со стороны норвежского спортсмена. Норвежец не уступал лыжню, когда пытался его обойти. Он наступил Сергею на лыжу. Этой заминкой воспользовался россиянин Халили. Он объехал белоруса и норвежца и убежал вперед. А затем норвежец вытолкнул Сергея с трассы. Это произошло на подъеме.

— Норвежский спортсмен признал свою вину?

— Нет. Но в жюри посмотрели видео эпизода и приняли решение, что нарушение правил было. Наш протест они поддержали. Норвежцы решили опротестовать решение и подали обратную апелляцию. Сейчас уже заседает апелляционное жюри. Опять будут просматривать видео и искать каких-то свидетелей. Поэтому процесс затянулся.

— Когда будет окончательный вердикт?

— Когда закончится заседание. Пока непонятно. До полуночи решение должно быть озвучено, – сказал Рыженков.

Напомним, что Международный союз биатлонистов удовлетворил протест белорусской команды, однако норвежцы подали встречный протест. Таким образом, на данный момент наша команда занимает 3-е месте.

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