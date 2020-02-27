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Рыженков о дисквалификации Норвегии: «Окончательный вердикт? До полуночи решение должно быть озвучено»
27.02.2020 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Старший тренер белорусской мужской команды
— Было явное нарушение правил со стороны норвежского спортсмена. Норвежец не уступал лыжню, когда
— Норвежский спортсмен признал свою вину?
— Нет. Но в жюри посмотрели видео эпизода и приняли решение, что нарушение правил было. Наш протест они поддержали. Норвежцы решили опротестовать решение и подали обратную апелляцию. Сейчас уже заседает апелляционное жюри. Опять будут просматривать видео и искать каких-то свидетелей. Поэтому процесс затянулся.
— Когда будет окончательный вердикт?
— Когда закончится заседание. Пока непонятно. До полуночи решение должно быть озвучено, – сказал Рыженков.
Напомним, что Международный союз биатлонистов
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Рыженков о дисквалификации Норвегии: «Окончательный вердикт? До полуночи решение должно быть озвучено»
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