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«Бурсаспор» – «Алтай». Путило забил и помог своей команде сыграть вничью
27.02.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В выездной игре 24-го тура второго турецкого дивизиона
Белорусский полузащитник гостей
В турнирной таблице «Алтай» с 35-ю очками занимает 6-е место
(Отметка 0:20)
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В выездной игре 24-го тура второго турецкого дивизиона «Алтай» на выезде сыграл вничью с «Бурсаспор» – 2:2.
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