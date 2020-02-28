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Алина Талай: «Сейчас я тренирую сама себя. Сама составляю планы подготовки, сама вывожу себя на пик формы»

28.02.2020 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская барьеристка Алина Талай рассказала, что тренирует сама себя.

- Сезоном довольна? Твоего возвращения на дорожку после травм и операций все ждали с нетерпением…

— Довольна. Тем более что сейчас я тренирую сама себя. Сама составляю планы подготовки, сама вывожу себя на пик формы. Предполагала набрать максимальную скорость к чемпионату мира в помещении, но так как его отменили… Бежать в районе 7,85 нужно было еще недели две назад, но в итоге сейчас, на чемпионате Беларуси, у меня медленнее восьми секунд. Непонятный сезон получился, но мой лучший результат нынешней зимой — 7,87 — лишь на 0,02 секунды уступает моему личному рекорду на 60 метрах с барьерами. Это шестой результат в мире. На всех официальных стартах я оказывалась в тройке лидеров, обыгрывала чемпионку мира…

— Давно ты сама себе тренер?

— Второй год. Показанный в минувшем сезоне результат 12,41 — это уже мое собственное достижение и как спортсменки, и как тренера. Зимой тогда, правда, хороших результатов не получилось показать из‑за перелома, так что нынешние 7,87 — это также мой лучший результат как тренера. Это говорит о том, что программа, по которой я сейчас тренируюсь, работает.

— Эта программа — твоя собственная разработка или компиляция опыта сотрудничества с предыдущими специалистами?

— Есть мой личный опыт, есть знания, которые я получила в университете, изучая методику. Важную роль играет и опыт, который я получила, работая и с белорусскими, и с иностранными тренерами.

— Тренировать кого‑то и тренировать себя — разные вещи. Как минимум с точки зрения требований к самодисциплине…

— С этим как раз проблем у меня нет. Я профессиональная спортсменка, уже 10 лет выступаю на высоком мировом уровне, так что организовать себя я умею хорошо. У меня проблема скорее с тем, чтобы вовремя остановиться. Для этого со мной работает наша бывшая барьеристка, а сейчас старший тренер по спринту Женя Володько. И планы подкорректировать может, и посоветовать. Но, что также очень важно, она может в определенный момент сказать: «Все, этого достаточно!» Эта помощь для меня очень важна! – рассказала Талай.

 
 
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Белорусская барьеристка Алина Талай рассказала, что тренирует сама себя.
 
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