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Доха (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыгает с Кузнецовой, Барти – с Квитовой
28.02.2020 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В полуфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (46).
Ранее соперницы дважды встречались в WTA-туре, счет личных встреч: 1-1.
Сетка
Qatar Total Open
Доха, Катар
22 – 29 февраля
Premier 5
Призовой фонд – 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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В полуфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (46).
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