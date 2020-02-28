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Доха (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыгает с Кузнецовой, Барти – с Квитовой

28.02.2020 15:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В полуфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (46).

Ранее соперницы дважды встречались в WTA-туре, счет личных встреч: 1-1.

Сетка здесь.

Qatar Total Open

Доха, Катар

22 – 29 февраля

Premier 5

Призовой фонд – 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Светлана Кузнецова (Россия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
28 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

Эшли Барти (Австралия)  Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
28 февраля, 18.30
Онлайн матча
 
 
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В полуфинале турнира в Дохе Арина Соболенко (13, WTA) сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (46).
 
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