Разработкой нового клубного стиля БАТЭ занимается студия «Quberten»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БАТЭ показал еще один тизер работы над новым клубным стилем и айдентикой. Планируется, что обновку клуб покажет в марте.

Ранее борисовчане не сообщали, кто участвует в разработке нового стиля команды. Однако на новом коротком ролике замечены сотрудники известной студии дизайна «Quberten» – Андрей Горбунов и Михаил Антипин.

По нашей информации, в ближайшее время студей будет выпущен пресс-релиз о совместной работе с БАТЭ.

Студия «Quberten» известна своими успешными работами со спортивными командами и лигами. В Беларуси Quberten трудился над редизайном минского «Динамо» и «Париматч-Экстралигой» (15 логотипов для клубов).

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