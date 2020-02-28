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Разработкой нового клубного стиля БАТЭ занимается студия «Quberten»
28.02.2020 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня БАТЭ показал еще один
Ранее борисовчане не сообщали, кто участвует в разработке нового стиля команды. Однако на новом коротком ролике замечены сотрудники известной студии дизайна «Quberten» – Андрей Горбунов и Михаил Антипин.
По нашей информации, в ближайшее время студей будет выпущен пресс-релиз о совместной работе с БАТЭ.
Студия «Quberten» известна своими успешными работами со спортивными командами и лигами. В Беларуси Quberten трудился над редизайном минского «Динамо» и «Париматч-Экстралигой» (15 логотипов для клубов).
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Сегодня БАТЭ показал еще один тизер работы над новым клубным стилем и айдентикой.
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