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Леонид Лекаревич: «У «Шахтера» за 10 лет с хорошим спонсором всего лишь одно чемпионство – это так себе»
28.02.2020 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Автор и ведущий программы «Овертайм» Леонид Лекаревич поделился мнением о
– У команды хороший состав, есть результативные россияне, но все равно промежуточное третье место. В чем проиграл «Шахтер»
– Исхожу из своих впечатлений. В прошлом году, когда команда стала третьей, было принято решение снять Дмитрия Шульгу. Тогда было признано, что результат не соответствует финансовым вливаниям и амбициям «Шахтера». И это правильно, потому что в нашем чемпионате быть третьим, когда тут четыре команды в принципе на что-то претендуют, а у одной из них какие-то проблемы, не очень круто. Если не стал первым, то плохо провел сезон, проиграл. А у «Шахтера» за 10 лет с хорошим спонсором всего лишь одно чемпионство – это так себе.
В тот момент, когда сняли Шульгу и показали, что не будут довольствоваться третьим местом, я ожидал от «Шахтера» большего, лучшей селекции, более агрессивной, что ли. Но пришли хоккеисты, в которых не особо верилось – те же Феклистов, Бойко, которые не казались топовыми приобретениями, под вопросом были Казнадей, Боголейша, даже Жидких.
– Жидких не топовое приобретение?!
– Объясню. Когда
Но такой же золотой жилой казалось приглашение братьев Михновых. Все сказали: ого, в
– Окей, но все, кого ты перечислил из «Шахтера», в итоге много очков набрали.
– Как показала практика, я был не прав. Раз у людей такая статистика, значит, все правильно. Ребята заиграли, тройки интересные нашлись. Сейчас еще Дадонов вернулся, и у
– В чем же тогда проблема?
– Мне кажется, беда этого «Шахтера» – молодые игроки. Есть Филяев, но он жлобинский. Вспомни, еще не так давно все говорили о солигорском фарме, где здорово поработали и Перепехин, и Шульга. Команда всегда была на ведущих ролях в «вышке», приглашала сильных хоккеистов, например,
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Леонид Лекаревич: «У «Шахтера» за 10 лет с хорошим спонсором всего лишь одно чемпионство – это так себе»
Автор и ведущий программы «Овертайм» Леонид Лекаревич поделился мнением о «Шахтере».
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