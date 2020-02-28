Леонид Лекаревич: «У «Шахтера» за 10 лет с хорошим спонсором всего лишь одно чемпионство – это так себе»

Источник материала: Tribuna.com

Автор и ведущий программы «Овертайм» Леонид Лекаревич поделился мнением о .

– У команды хороший состав, есть результативные россияне, но все равно промежуточное третье место. В чем проиграл «Шахтер» и «Юности»?

– Исхожу из своих впечатлений. В прошлом году, когда команда стала третьей, было принято решение снять Дмитрия Шульгу. Тогда было признано, что результат не соответствует финансовым вливаниям и амбициям «Шахтера». И это правильно, потому что в нашем чемпионате быть третьим, когда тут четыре команды в принципе на что-то претендуют, а у одной из них какие-то проблемы, не очень круто. Если не стал первым, то плохо провел сезон, проиграл. А у «Шахтера» за 10 лет с хорошим спонсором всего лишь одно чемпионство – это так себе.

В тот момент, когда сняли Шульгу и показали, что не будут довольствоваться третьим местом, я ожидал от «Шахтера» большего, лучшей селекции, более агрессивной, что ли. Но пришли хоккеисты, в которых не особо верилось – те же Феклистов, Бойко, которые не казались топовыми приобретениями, под вопросом были Казнадей, Боголейша, даже Жидких.

– Жидких не топовое приобретение?!

– Объясню. Когда приглашает Максима Слыша в его возрасте и ставит задачу выйти в плей-офф, это понятно. Но когда клуб с претензией на чемпионство усиливается 36-летним игроком, ты не ожидаешь, что он заработает 44 очка, это как бы кот в мешке. Хотя в случае с Александром это скорее золотая жила. Возьми Жидких – и он тебе принесет 44 очка на блюдечке.

Но такой же золотой жилой казалось приглашение братьев Михновых. Все сказали: ого, в пришли Михновы, это же топ! И только потом думаешь, что у них же возраст, может не пойти. Если Алексей в итоге к каким-то цифрам приблизился [18 голов, 18 ассистов], то Андрей на показатели себя прежнего не вышел [2+17], ту сверхстатистику не показал. Это возрастные хоккеисты, и ты с ними можешь ошибиться.

– Окей, но все, кого ты перечислил из «Шахтера», в итоге много очков набрали.

– Как показала практика, я был не прав. Раз у людей такая статистика, значит, все правильно. Ребята заиграли, тройки интересные нашлись. Сейчас еще Дадонов вернулся, и у появится какая-то вариативность.

– В чем же тогда проблема?

– Мне кажется, беда этого «Шахтера» – молодые игроки. Есть Филяев, но он жлобинский. Вспомни, еще не так давно все говорили о солигорском фарме, где здорово поработали и Перепехин, и Шульга. Команда всегда была на ведущих ролях в «вышке», приглашала сильных хоккеистов, например, или Оксентюка. Казалось, «Шахтер» получил хорошую молодежную прослойку, которая вскоре вольется в основу, будет развиваться и станет конкурентоспособной в экстралиге. В прошлом году играл Оксентюк, но и все. Все остальные многочисленные хоккеисты того фарма не являются хорошей подпиткой к топовым игрокам по какой-то причине, не приносят столько пользы, сколько должны, хотя про них много говорили и писали. У «Шахтера» по сути нет третьего-четвертого звена, из-за чего команда иногда теряла очки в чемпионате и, возможно, испытает проблемы в плей-офф. Да, подписали Карабаня, но сезон у него скомканный, и еще непонятно, как пойдет, сможет ли он выйти на своей прежний уровень, – сказал Лекаревич.