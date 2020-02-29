Марко ван Бастен: «Тот, кто говорит, что Роналду лучше Месси, ничего не понимает в футболе»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен высказался о форварде «Барселоны» и нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

« – прекрасный игрок, но те, кто утверждает, что он лучше Месси, ничего не понимают в футболе или же говорят неискренне.

Месси уникален и неповторим. Такие игроки появляются раз в 50 или 100 лет. Он родился гением.

В 28 лет я фактически перестал играть. Я выиграл три «Золотых мяча». Посмотрите на нынешний уровень Роналду и Месси, обоим за 30 лет», – сказал ван Бастен.