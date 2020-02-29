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НХЛ. «Рейнджерс» уступили в матче с «Филадельфией», «Питтсбург» проиграл «Анахайму» 

29.02.2020 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Рейнджерс» сыграют в гостях с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» на выезде встретится с «Анахаймом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Коламбус – Миннесота 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Дата проведения
29 февраля, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Эрикссон Эк (Патерин, Гринуэй)
0:2 – 6 Сперджен (Сутер, Фиала)
0:3 – 30 Хартман (Койву)
0:4 – 32 Паризе (Брудин, Гринуэй)
0:5 – 52 Фиала (Э.Стаал, Паризе)

 

Каролина – Колорадо 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Дата проведения
29 февраля, 03.00, «RBC Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Джост (Жирар, Джонсон)
0:2 – 32 Джост (Макар)
1:2 – 45 Терявяйнен (Шей, Ахо)
2:2 – 47 Терявяйнен (Ахо, Слэвин)
2:3 – 57 Жирар (Наместников, Ландескуг)

 

Филадельфия – Рейнджерс 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Дата проведения
29 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Фаст (Панарин)
1:1 – 16 Кутюрье (Проворов, Ворачек)
2:1 – 33 ван Римсдайк (Лоутон, Обе-Кубел)
3:1 – 35 Жиру (Ворачек, Кутюрье)
4:1 – 42 Жиру (Конекны, Ворачек)
5:1 – 52 Хэйс (Лоутон, Ворачек)
5:2 – 59 Хауден (Бучневич, Фокс)

 

Вегас – Баффало 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Дата проведения
29 февраля, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Кагун (Веси, Юханссон)
1:1 – 11 Руа (Холден, Казинс)
2:1 – 43 Карлссон (Стивенсон, Пачиоретти)
3:1 – 45 Смит (Уайтклауд, Штястны)
4:1 – 58 Смит (Маршессо)
4:2 – 59 Скиннер (Маккейб, Монтур)

 

Анахайм – Питтсбург 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
29 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Хейнен (Мэнсон, Шервуд)
1:1 – 21 Цукер (Шульц, Петтерссон)
2:1 – 29 Гецлаф (Милано, Стил)
3:1 – 37 Гуле ()
3:2 – 58 Цукер (Петтерссон, Макканн)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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«Рейнджерс» сыграют в гостях с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» на выезде встретится с «Анахаймом».
 
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