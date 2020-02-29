|
НХЛ. «Рейнджерс» уступили в матче с «Филадельфией», «Питтсбург» проиграл «Анахайму»
29.02.2020 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Рейнджерс» сыграют в гостях с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, «Питтсбург» на выезде встретится с «Анахаймом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)