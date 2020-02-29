Главная
Гороскопы
Лото
Газеты
Курсы валют
Веб-камеры
Еще
Мобильная версия
Реклама
Еще
Знакомства
Гороскоп
Юмор
Справки
Транспорт
Телефоны
Индексы
Абитуриент
Предприятия B2B
Госорганы
Законодательные базы
Геокарты
Сайты городов
Национальный каталог
Бизнес Инфо
например,
курс валют
Настройки поиска
Найти результаты
Со
всеми
словами
С
точной фразой
C
любым
из ключевых слов
Искать по темам:
Все
Только
Политика
Экономика
Общество
В мире
ИноСМИ
Происшествия
Hi-Tech
Здоровье
Культура
Спорт
Авто
Период
За все время
За сегодня и вчера
За период
С
По
Тип сортировки
По времени
По популярности
Сравните результаты Google и Яндекс
Газеты
Источники
Самое читаемое
Рубрики
Все новости
|
Новости Экономики
|
Новости Общества
|
Новости Политики
|
Разное
|
ИноСМИ
|
Новости Спорта
|
Новости Мира
|
ЧП
|
Калейдоскоп
|
Еще
Все новости
|
Flytothesky
|
Mir24.TV Belarus
|
БелТА
|
Ежедневник
|
БДГ
|
Tut.by
|
БT
|
ОНТ
|
IT.Tut.by
|
Bybanner
|
Аргументы и факты
|
Еще
Сейчас
|
Сегодня
|
Вчера
|
За неделю
|
|
Все газеты
|
Свободные новости плюс
|
Республика
|
Звязда
|
Народная газета
|
7 Дней
|
Знамя Юности
|
Белорусская Нива
|
Прессбол
|
Еще
Еще
Новости Hi-Tech
Новости Здоровья
Новости Авто
Афиша
Новости Культуры
Рейтинг СМИ
Прогнозы на Евровидение
Прогнозы на Евровидение
Бизнес Инфо
Еще
Euroradio
Tribuna.com
Фактрум
Навіны (региональные)
Компьютерная Газета
Electroname
Еще
БелГазета
Главная
→
Новости
→
Новости Спорта
Товарищеский матч. Минское «Динамо» против «Волыни»
29.02.2020 10:39 —
Новости Спорта
|
Tribuna.com
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tribuna.com
Товарищеский матч
Динамо Минск
– Волынь Украина
29 февраля, 17:00,
Теги
:
Минск
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товарищеский матч. Минское «Динамо» против «Волыни»
Товарищеский матч Динамо Минск – Волынь Украина 29 февраля, 17:00,.
Новости дня
Новости спорта
Три игрока итальянского «Пьянезе» заразились коронавирусом
Гол Холанда признан лучшим в первых матчах 1/8 финала ЛЧ
Главные новости сегодня
В «Чижовка-Арене» прошла эвакуация около 2 000 школьников
22:01,
СТВ
Федута: Пенсионная реформа продолжится без Щеткиной. Но в том же духе
20:46,
Партизан
Пресс-секретарь Минобразования о том, что школьников «гонят» на ЧЕ в Раубичи: «Участие ребенка во внешкольных мероприятиях — дело сугубо добровольное»
13:23,
Tribuna.com
Погода на выходные и начало недели
17:42,
Новости Дзержинска
Ничего святого. Собрали лучшие шутки о коронавирусе в Беларуси из интернета
13:49,
Tut.by
«Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»
23:18,
СТВ
Министр объяснил, есть ли запрет на плановую госпитализацию и посещения в больницах из-за коронавируса
19:24,
Tut.by
Не подошли к пострадавшему без сознания. В Минске проверили навык водителей оказывать медицинскую помощь при ДТП
22:18,
СТВ
Минздрав: студент из Ирана - либо носитель коронавируса, либо уже легко переболел. С ним самим все хорошо
17:34,
Tut.by
«Все не ради пиара, а ради благородной цели». Президент на съезде ФПБ вручил Почётное государственное знамя
22:39,
СТВ
Все новости »
По Источникам
Главные
Экономика
Общество
Hi-tech
Спорт
Авто
Свежие новости
Экономика
Общество
Политика
ИноСМИ
Спорт
ЧП
Hi-Tech
Самое читаемое
Сейчас
Сегодня
Вчера
За неделю
Архив
Интересы
Ваш город
Ваша компания
Ваш ВУЗ
Госорган
Страна
Aktualności
Naujienos
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА
Новости Спорта
Доха (WTA). 1/2 финала. Соболенко сыгает с Кузнецовой, Барти – с Квитовой
15:37,
Tribuna.com
«Белтелеком» получил эксклюзивное право на трансляции 201 матча чемпионата Беларуси и Суперкубка
15:05,
Tribuna.com
Кубок Дэвиса. 7-я ракетка мира Зверев не сыграет за сборную Германии против Беларуси
09:00,
Tribuna.com
Ростислав Вергун: «Неужели у кого-то остались сомнения по поводу патриотизма Володи Веремеенко?»
11:15,
Tribuna.com
Российская биатлонистка Павлова: «В Раубичах условия, наверное, максимально некомфортные»
11:33,
Tribuna.com
Воробей выбыл из строя до конца сезона
14:46,
Tribuna.com
Де Брюйне признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:44,
Tribuna.com
Все новости
Свежие газеты
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край
Архив (Новости Спорта)
Весь архив
»
РЕКЛАМА
Главная
|
Новости
|
Газеты
|
Справки
|
Курсы валют
|
Знакомства
|
Знакомства2
|
Гороскоп
|
Анекдоты
|
ТВ-программа
|
Лото
|
Бизнесмены
|
Каталог СМИ
|
РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Банки
|
ВУЗы
|
Города
|
Страны
|
Госорганы
|
Компании
О ПРОЕКТЕ
РЕКЛАМА
КОНТАКТЫ
КАРТА САЙТА
АРХИВ
© 2004-2020 21.by