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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Автодора»
29.02.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 16-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Енисей» – 7-9, «Зенит» – 7-10, «Зелена-Гура» – 7-10, «Парма» – 7-10, «Калев» – 7-10, «Нижний Новгород» – 6-10, «Астана» – 6-10, «Автодор» – 4-12, «Цмоки-Минск» – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: «Химки» – 16-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Енисей» – 7-9, «Зенит» – 7-10, «Зелена-Гура» –...
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