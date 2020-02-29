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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» в гостях у «Автодора»

29.02.2020 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Нижний Новгород – Локомотив-Кубань
Дата проведения
29 февраля, 16.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Автодор – Цмоки-Минск
Дата проведения
29 февраля, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

УНИКС – Калев
Дата проведения
29 февраля, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 16-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Енисей» – 7-9, «Зенит» – 7-10, «Зелена-Гура» – 7-10, «Парма» – 7-10, «Калев» – 7-10, «Нижний Новгород» – 6-10, «Астана» – 6-10, «Автодор» – 4-12, «Цмоки-Минск» – 4-13. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: «Химки» – 16-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Енисей» – 7-9, «Зенит» – 7-10, «Зелена-Гура» –...
 
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