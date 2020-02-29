Сергей Бочарников: «В спорте бывает всякое. Но, чтобы руками выталкивали с трассы, не припомню»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион Европы Сергей Бочарников и дважды бронзовый призер ЧЕ 2020 рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете, которая обернулась скандалом.

– С одной стороны, есть радость от золота в суперспринте, с другой — осадок после смешанной эстафеты. Не знаю, чего больше. Все-таки сложно сравнивать победы и поражения.

Несмотря на то, что вчера у меня был день рождения, все поздравляли, настроение все равно было немного не праздничное. Все-таки исход эстафеты повлиял.

Что именно произошло на последнем круге в смешанной эстафете?

После стрельбы я ушел за спиной норвежца. Далее произошла небольшая стычка – мы зацепились с ним палками и лыжами. Но никаких поломок не было. Потом случилось несколько толчков руками в плечо с его стороны. Из-за этого я вылетел с трассы и оказался лыжами на асфальте. Пришлось возвращаться и догонять.

Не знаю, сколько секунд потерял в том эпизоде. [Россиянин] Карим Халили шел позади нас, но в итоге оказался в 10 секундах впереди. Потом я был подрезан норвежцем в очередной раз. В итоге это стоило мне и времени, и сил.

Понятно, что в спорте бывают разные ситуации. Но так, чтобы руками выталкивали с трассы, я не припомню.

– Почему апелляционное жюри в итоге приняло решение в пользу норвежцев?

– Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Возможно, нас еще соберут, чтобы объяснить, почему норвежцам вернули бронзу.

– Вы лично не обсуждали тот эпизод с норвежским спортсменом?

– Я не стал к нему подходить, а он – тем более. Хотя у меня, конечно, были мысли (улыбается)