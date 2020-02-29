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Сергей Бочарников: «В спорте бывает всякое. Но, чтобы руками выталкивали с трассы, не припомню»
29.02.2020 14:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион Европы Сергей Бочарников и дважды бронзовый призер ЧЕ 2020 рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете, которая обернулась скандалом.
– С одной стороны, есть радость от золота в суперспринте, с другой — осадок после смешанной эстафеты. Не знаю, чего больше. Все-таки сложно сравнивать победы и поражения.
Несмотря на то, что вчера у меня был день рождения, все поздравляли, настроение все равно было немного не праздничное. Все-таки исход эстафеты повлиял.
Что именно произошло на последнем круге в смешанной эстафете?
После стрельбы я ушел за спиной норвежца. Далее произошла небольшая стычка – мы зацепились с ним палками и лыжами. Но никаких поломок не было. Потом случилось несколько толчков руками в плечо с его стороны. Из-за этого я вылетел с трассы и оказался лыжами на асфальте. Пришлось возвращаться и догонять.
Не знаю, сколько секунд потерял в том эпизоде. [Россиянин] Карим Халили шел позади нас, но в итоге оказался в 10 секундах впереди. Потом я был подрезан норвежцем в очередной раз. В итоге это стоило мне и времени, и сил.
Понятно, что в спорте бывают разные ситуации. Но так, чтобы руками выталкивали с трассы, я не припомню.
– Почему апелляционное жюри в итоге приняло решение в пользу норвежцев?
– Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. Возможно, нас еще соберут, чтобы объяснить, почему норвежцам вернули бронзу.
– Вы лично не обсуждали тот эпизод с норвежским спортсменом?
– Я не стал к нему подходить, а он – тем более. Хотя у меня, конечно, были мысли (улыбается)
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Чемпион Европы Сергей Бочарников и дважды бронзовый призер ЧЕ 2020 рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете, которая обернулась скандалом.
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