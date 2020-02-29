Александр-Фьельд Андерсен: «Виновником этого контакта был Бочарников, который наступил мне на лыжу»

Источник материала: Tribuna.com

Биатлонист Александр-Фьельд Андерсен рассказал свою версию случившегося в смешанной эстафете с белорусом Сергеем Бочарниковым, которая обернулась скандалом.

– На подъеме у меня была возможность выбрать траекторию движения. Белорус приблизился с правой стороны и наступил мне на лыжу. Я совершил небольшой разворот, и получилось, что мы оба немного запутались. После чего белорусский спортсмен сошел на траву, так как у него было недостаточно пространства для движения справа. Да, это случилось после контакта, но виновником этого контакта был Бочарников, который наступил мне на лыжу.

Ситуация получилась неприятной для нас обоих. Не случись контакта, и Норвегия, и Беларусь могли бы завоевать медаль. Но российский спортсмен воспользовался моментом и ушел в отрыв за серебром.

– Для вас ожидание решения апелляционного жюри вышло нервным?

– Нет, я был уверен, что мы получим медаль и моей вины в том эпизоде не было. Если бы белорус сам не сошел на траву, ничего бы не произошло.

– Как в спринте вас встретили белорусские трибуны? Не чувствовали давления с их стороны после эстафеты?

– Нет, все прошло хорошо. Хотя я ожидал худшего (улыбается) – сказал спортсмен.