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Артем Милевский: «Игорь Суркис ######## меня после конфликта 2008 года в ночном клубе»

29.02.2020 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о споре с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом после конфликта 2008 года, когда Милевский вместе с Денисом Олейником повздорили с одной из посетительниц клуба «ПаТиПа».

«Михалыч Суркис (Игорь Суркис – прим.) приезжает, чуть ли не бежит, и такой: «##### [блин], ты там вообще охренел уже». Ну, как обычно, как он это любит. Что-то подошел, ######## [ударил – прим.]. Что-то в таком плане.

Я ему в ответ там что-то сказал, не помню. Потом говорю: «Все, короче. Раз такая херня, или вы извиняйтесь, или что, но так не пойдет». Он мне: «Да ты алкоголик, вы бухаете. Олейника повязали вчера. Думаешь, я ничего не знаю.

В итоге, как обычно все: полтишочек (штраф в 50 тысяч долларов – прим.)», – сказал Милевский.

В 2008 году одна из посетительниц клуба разлила сок на Милевского, после чего начался словесный спор. Олейник заступился за друга и ударил девушку. В итоге вмешалась охрана и был вызван наряд милиции. Через несколько дней стороны заявили, что у них нет претензий друг к другу.

Олейник тогда играл за киевский «Арсенал» на правах аренды.

 
 
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о споре с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом после конфликта 2008 года, когда Милевский вместе с...
 
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