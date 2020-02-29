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Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

29.02.2020 — Новости Спорта | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 29 февраля, в Ивьевском РК ОО "БРСМ" начал свою работу проект ПАПА-ЗАЛ.

Открытие состоялось в первичной организации ГУО "Ивьевская средняя школа". Формат февральского папа-зала - это соревнования между молодыми отцами и их детьми.  Это проект, благодаря которому дети смогут проводить время со своими родителями посредством занятия спортом в свободное от работы и учебы время. Чтобы принять участие и узнать дату следующего спортивного мероприятия в рамках проекта, следите за новостями в наших социальных сетях и на сайте газеты "Іўеўскі край".

Победителем сегодняшних семейных соревнований стала команда "Леоны". 2 место заняла команда "Непобедимые". 3 место- команда "Луч". Команды награждены сладкими подарками.

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

 

 

 

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 29 февраля, в Ивьевском РК ОО "БРСМ" начал свою работу проект ПАПА-ЗАЛ. Открытие состоялось в первичной организации ГУО "Ивьевская...
 
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