Папа-зал стартовал на Ивьевщине!

Источник материала: Ивьевский край

Сегодня, 29 февраля, в Ивьевском РК ОО "БРСМ" начал свою работу проект ПАПА-ЗАЛ.

Открытие состоялось в первичной организации ГУО "Ивьевская средняя школа". Формат февральского папа-зала - это соревнования между молодыми отцами и их детьми. Это проект, благодаря которому дети смогут проводить время со своими родителями посредством занятия спортом в свободное от работы и учебы время. Чтобы принять участие и узнать дату следующего спортивного мероприятия в рамках проекта, следите за новостями в наших социальных сетях и на сайте газеты "Іўеўскі край".

Победителем сегодняшних семейных соревнований стала команда "Леоны". 2 место заняла команда "Непобедимые". 3 место- команда "Луч". Команды награждены сладкими подарками.























