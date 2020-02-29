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Лига чемпионов. БГК принимает «Порту»

29.02.2020 19:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК имени Мешкова играет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов-2019/20.

Лига чемпионов

Мужчины

Группа B

БГК им. Мешкова Беларусь – Порту Португалия – 13:17 (2 тайм)

29 февраля, 19:30

Группа «В»: Киль – 20 очков (13 матчей), Веспрем – 18 (13), Виве – 16 (13), Монпелье – 15 (13), Порту – 12 (13), Вардар – 11 (13), БГК им. Мешкова – 8 (13), Мотор – 4 (13).

 
 
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Сегодня БГК имени Мешкова проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов-2019/20.
 
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