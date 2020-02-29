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НХЛ. «Тампа» играет с «Калгари», «Флорида» примет «Чикаго», «Питтсбург» против «Сан-Хосе», «Айлендерс» – «Бостон»

29.02.2020 23:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» сыграет с «Калгари», «Флорида»  – с «Чикаго», «Сан-Хосе» примет «Питтсбург».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Бостон 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)
Дата проведения
29 февраля, 21.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Пастрняк (Карло, Крюг)
0:2 – 13 Гжельчик (Макэвой, Маршанд)
0:3 – 51 Маршанд (Макэвой, Бержерон)
0:4 – 56 Макэвой (Крейчи, Крюг)

 

Тампа-Бэй – Калгари 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Дата проведения
1 марта, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Джонсон (Кучеров, Сергачев)
2:0 – 27 Палат (Сергачев, Кучеров)
3:0 – 31 Гурде (Богосян, Пакетт)
3:1 – 33 Манжипан (Баклунд)
3:2 – 34 Линдхольм (Годро, Густафссон)
4:2 – 34 Киллорн (Коберн, Колман)
4:3 – 57 Монахан (Ткачак, Линдхольм)

 

Лос-Анджелес – Нью-Джерси 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
1 марта, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Братт (Гусев)
1:1 – 33 Браун (Иафалло, Копитар)
2:1 – 61 Кемпе ()

 

Флорида – Чикаго 2:3 (1:1, 0:1, 1:0)
Дата проведения
1 марта, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Хоффман ()
1:1 – 12 Тэйвс (Кубалик, Боквист)
1:2 – 26 Кубалик (Тэйвс, Мерфи)

 

Оттава – Детройт 4:3 (0:1, 1:1, 2:1)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Нильсен (Эрни)

 

Торонто – Ванкувер 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Каролина 4:3 (1:0, 2:1, 0:2)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Даллас 3:2 (3 период)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Колорадо 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Дата проведения
1 марта, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Баффало 3:2 (3 период)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Виннипег
Дата проведения
1 марта, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Питтсбург
Дата проведения
1 марта, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» сыграет с «Калгари», «Флорида» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» примет «Питтсбург».
 
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