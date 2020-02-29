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НХЛ. «Тампа» играет с «Калгари», «Флорида» примет «Чикаго», «Питтсбург» против «Сан-Хосе», «Айлендерс» – «Бостон»
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Источник материала:
Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» сыграет с «Калгари», «Флорида» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» примет «Питтсбург».
НХЛ
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» сыграет с «Калгари», «Флорида» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» примет «Питтсбург».
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