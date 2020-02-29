ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Мемфис» – «Лейкерс», «Бостон» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

29.02.2020 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

Дерзкий «Мемфис» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». Во встрече претендентов «Бостон» Тейтума дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена и Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Чикаго 125:115 (31:25, 35:28, 23:33, 36:29)
Дата проведения
1 марта, 01.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Рэндл (22 + 10 подборов), Барретт (19), Гибсон (17 + 8 подборов), Харклесс (9 + 7 подборов), Пэйтон (3 + 10 передач)  старт; Робинсон (23 + 10 подборов), Нокс (12), Портис (10), Эллингтон (6), Ниликина (4).
Чикаго
Лавин (26 + 7 передач), Янг (15 + 5 перехватов), Саторански (6 + 7 передач), Картер (6 + 9 подборов), Харрисон (5)  старт; Уайт (22), Гэффорд (12), Мокока (8), Валентайн (8), Арчидиаконо (5), Фелисио (2).

Атланта – Портленд 129:117 (23:28, 40:28, 44:34, 22:27)
Дата проведения
1 марта, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Янг (25 + 15 передач), Коллинз (24 + 10 подборов), Хантер (22), Хертер (19 + 8 передач), Реддиш (8)  старт; Грэм (12), Фернанду (11), Тиг (3), Картер (3), Гудвин (2), Джонс (0).
Портленд
Макколлум (35), Уайтсайд (21 + 13 подборов), Трент (15), Энтони (12), Ариза (10)  старт; Саймонс (10), Хезоня (8), Литтл (2), Свэниган (2), Гэбриэл (2 + 8 подборов).

Майами – Бруклин 116:113 (24:27, 33:22, 34:31, 25:33)
Дата проведения
1 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика
Майами
Нанн (21), Батлер (16 + 8 передач), Адебайо (16 + 12 подборов), Джонс (12), Робинсон (10)  старт; Драгич (19 + 10 передач), Краудер (13), Олиник (7), Игудала (2).
Бруклин
Динуидди (25 + 12 передач), Харрис (20), Аллен (17 + 11 подборов), Леверт (15), Принс (10)  старт; Чендлер (11), Темпл (7), Луваву-Кабарро (3), Джордан (3 + 10 подборов), Куруц (2).

Мемфис – Лейкерс 101:83 (4 четверть)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Морэнт (25 + 10 передач), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Брукс (17), Мелтон (3), Андерсон (2).
Лейкерс
Джеймс (17 + 5 потерь), Дэвис (15 + 8 подборов), Карузо (9), Брэдли (6), Макги (2).

Кливленд – Индиана 104:108 (4 четверть)
Дата проведения
1 марта, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Превью
Индиана
Уоррен (22 + 6 передач), Оладипо (17), Брогдон (16 + 6 передач), Сабонис (14 + 9 подборов + 6 передач), Тернер (7 + 7 подборов).

Сан-Антонио – Орландо 78:70 (3 четверть)
Дата проведения
1 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Сан-Антонио
Гэй (16), Лайлс (12), Мюррей (9), Уайт (8), Дерозан (5), Юбэнкс (5), Миллс (3), Форбс (3), Уокер (0), Пелтль (0).
Орландо
Фурнье (10), Вучевич (10), Росс (9), Огастин (7), Эннис (6), Бамба (5), Фульц (4), Картер-Уильямс (2), Гордон (0).

Бостон – Хьюстон 69:66 (3 четверть)
Дата проведения
1 марта, 04.30, «TD Garden»
Онлайн матча Превью
Бостон
Смарт (16), Хэйворд (14), Тейтум (12), Браун (10), Тайс (2).
Хьюстон
Уэстбрук (20), Харден (12), Ковингтон (5), Такер (3), Хауз (0).

Финикс – Голден Стэйт 65:61 (2 четверть)
Дата проведения
1 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью
Финикс
Эйтон (13), Бриджес (12), Шарич (9), Букер (8), Рубио (4).
Голден Стэйт
Ли (13 + 6 передач), Уиггинс (8), Бендер (8), Крисс (3), Тоскано-Андерсон (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ. Рекорд «Арсенала» устоял
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика