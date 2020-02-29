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НБА. «Мемфис» – «Лейкерс», «Бостон» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
Дерзкий «Мемфис» примет лидера Западной конференции «Лейкерс». Во встрече претендентов «Бостон» Тейтума дома сыграет с «Хьюстоном» Хардена и Уэстбрука.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
1 марта, 01.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Рэндл (22 + 10 подборов),
Барретт (19),
Гибсон (17 + 8 подборов),
Харклесс (9 + 7 подборов),
Пэйтон (3 + 10 передач) старт;
Робинсон (23 + 10 подборов),
Нокс (12),
Портис (10),
Эллингтон (6),
Ниликина (4).
- Чикаго
-
Лавин (26 + 7 передач),
Янг (15 + 5 перехватов),
Саторански (6 + 7 передач),
Картер (6 + 9 подборов),
Харрисон (5) старт;
Уайт (22),
Гэффорд (12),
Мокока (8),
Валентайн (8),
Арчидиаконо (5),
Фелисио (2).
- Дата проведения
-
1 марта, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
-
Янг (25 + 15 передач),
Коллинз (24 + 10 подборов),
Хантер (22),
Хертер (19 + 8 передач),
Реддиш (8) старт;
Грэм (12),
Фернанду (11),
Тиг (3),
Картер (3),
Гудвин (2),
Джонс (0).
- Портленд
-
Макколлум (35),
Уайтсайд (21 + 13 подборов),
Трент (15),
Энтони (12),
Ариза (10) старт;
Саймонс (10),
Хезоня (8),
Литтл (2),
Свэниган (2),
Гэбриэл (2 + 8 подборов).
- Дата проведения
-
1 марта, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
-
Нанн (21),
Батлер (16 + 8 передач),
Адебайо (16 + 12 подборов),
Джонс (12),
Робинсон (10) старт;
Драгич (19 + 10 передач),
Краудер (13),
Олиник (7),
Игудала (2).
- Бруклин
-
Динуидди (25 + 12 передач),
Харрис (20),
Аллен (17 + 11 подборов),
Леверт (15),
Принс (10) старт;
Чендлер (11),
Темпл (7),
Луваву-Кабарро (3),
Джордан (3 + 10 подборов),
Куруц (2).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Морэнт (25 + 10 передач),
Валанчюнас (18 + 13 подборов),
Брукс (17),
Мелтон (3),
Андерсон (2).
- Лейкерс
-
Джеймс (17 + 5 потерь),
Дэвис (15 + 8 подборов),
Карузо (9),
Брэдли (6),
Макги (2).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Гэй (16),
Лайлс (12),
Мюррей (9),
Уайт (8),
Дерозан (5),
Юбэнкс (5),
Миллс (3),
Форбс (3),
Уокер (0),
Пелтль (0).
- Орландо
-
Фурнье (10),
Вучевич (10),
Росс (9),
Огастин (7),
Эннис (6),
Бамба (5),
Фульц (4),
Картер-Уильямс (2),
Гордон (0).
- Дата проведения
-
1 марта, 04.30, «TD Garden»
- Бостон
-
Смарт (16),
Хэйворд (14),
Тейтум (12),
Браун (10),
Тайс (2).
- Хьюстон
-
Уэстбрук (20),
Харден (12),
Ковингтон (5),
Такер (3),
Хауз (0).
- Дата проведения
-
1 марта, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
- Финикс
-
Эйтон (13),
Бриджес (12),
Шарич (9),
Букер (8),
Рубио (4).
- Голден Стэйт
-
Ли (13 + 6 передач),
Уиггинс (8),
Бендер (8),
Крисс (3),
Тоскано-Андерсон (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.
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