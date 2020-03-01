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Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»
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Источник материала:
Tribuna.com
В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).
В воскресенье состоится матч «Эспаньол» – «Атлетико». Завершится тур класико между «Реалом» и «Барселоной».
Чемпионат Испании
26-й тур
- Дата проведения
-
28 февраля, 23.00, «Реале Арена»
- Гол:
-
1:0 –
60 Янузай.
Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Эдегор (Сангальи, 90), Субельдия, Мерино, Янузай, Исак (Виллиан Жозе, 62), Ойарсабаль (Барренечеа, 69).
Вальядолид –
Масип, Мойяно, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио (Порро, 75), Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал.
- Предупреждения:
-
Элустондо
(28), Гвардиола
(70).
- Дата проведения
-
29 февраля, 15.00, «Ипуруа»
- Голы:
-
1:0 –
27 Шарлес,
2:0 –
48 Шарлес,
3:0 –
84 Орельяна.
Эйбар –
Йоэль Родригес, Арбилья, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Леон (Де Бласис, 84), Диоп, Кристофоро, Орельяна, Энрик (Кике Гарсия, 88), Шарлес (Эскаланте, 78).
Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Бруно Гонсалес, Тоньо, Моралес, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67).
- Предупреждения:
-
Энрик
(50), Орельяна
(60), Хосе Анхель
(62), Мирамон
(71), Постиго
(72).
- Дата проведения
-
29 февраля, 18.00, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
60 Гамейро,
2:0 –
89 Парехо,
2:1 –
90 Морон.
Валенсия –
Силлессен, Габриэл Паулиста, Васс, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес (Собрино, 88), Гамейро (Черышев, 74), Макси Гомес (Гедеш, 46).
Бетис –
Роблес, Сидней, Манди, Морено, Эдгар Гонсалес (Аленья, 72), Эмерсон, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72), Каналес, Фекир, Иглесиас.
- Предупреждения:
-
Морено
(32), Кондогбиа
(35), Эмерсон
(76), Гуардадо
(80), Гайя
(87).
- Дата проведения
-
29 февраля, 20.30, «Бутарке»
- Голы:
-
0:1 –
47 Лукас Перес,
1:1 –
59 Каррильо.
Леганес –
Куэльяр, Авазьем, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Руибаль, 52), Эрасо (Хиль, 58), Рубен Перес, Родригес, Оскар Родригес, Герреро (Ресио, 75), Каррильо.
Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа (Магальян, 46), Эли, Дуарте, Мендес (Пере Понс, 63), Фейса, Ману Гарсия, Алеиш Видаль, Лукас Перес, Хоселу (Берк, 77).
- Предупреждения:
-
Дуарте
(41), Фейса
(67), Хиль
(68), Авазьем
(71), Алеиш Видаль
(83), Рубен Перес
(90).
- Дата проведения
-
29 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
Гранада –
Руй Силва, Вальехо, Дуарте, Мартинес, Фулькье, Эррера, Этеки (Азиз, 57), Кейбаши, Вико (Мачис, 74), Вадильо (Пуэртас, 63), Сольдадо.
Сельта –
Рубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Бельтран (Диоп, 90), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Санти Мина, 57), Систо (Мендес, 70).
- Предупреждения:
-
Араухо
(23), Вико
(42), Систо
(52), Эррера
(54), Аспас
(60), Мальо
(73), Альварес
(75), Сольдадо
(79).
Таблица Ла Лиги
Статистика Ла Лиги
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В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).
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