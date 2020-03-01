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Чемпионат Испании. «Реал» против «Барселоны», «Атлетико» в гостях у «Эспаньола»

01.03.2020 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).

В воскресенье состоится матч «Эспаньол» – «Атлетико». Завершится тур класико между «Реалом» и «Барселоной».

Чемпионат Испании

26-й тур

Реал Сосьедад – Вальядолид 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
28 февраля, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 60 Янузай.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Эдегор (Сангальи, 90), Субельдия, Мерино, Янузай, Исак (Виллиан Жозе, 62), Ойарсабаль (Барренечеа, 69).
ВальядолидМасип, Мойяно, Оливас, Салису, Рауль Гарсия, Сан-Эметерио (Порро, 75), Хоакин Фернандес (Плано, 63), Алькарас, Гвардиола, Сандро Рамирес, Унал.
Предупреждения:
Элустондо (28), Гвардиола (70).

 

Эйбар – Леванте 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
29 февраля, 15.00, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 27 Шарлес, 2:0 – 48 Шарлес, 3:0 – 84 Орельяна.
ЭйбарЙоэль Родригес, Арбилья, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Леон (Де Бласис, 84), Диоп, Кристофоро, Орельяна, Энрик (Кике Гарсия, 88), Шарлес (Эскаланте, 78).
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго, Бруно Гонсалес, Тоньо, Моралес, Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67).
Предупреждения:
Энрик (50), Орельяна (60), Хосе Анхель (62), Мирамон (71), Постиго (72).

 

Валенсия – Бетис 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
29 февраля, 18.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 60 Гамейро, 2:0 – 89 Парехо, 2:1 – 90 Морон.
ВаленсияСиллессен, Габриэл Паулиста, Васс, Гайя, Диакаби, Парехо, Кондогбиа, Солер, Ферран Торрес (Собрино, 88), Гамейро (Черышев, 74), Макси Гомес (Гедеш, 46).
БетисРоблес, Сидней, Манди, Морено, Эдгар Гонсалес (Аленья, 72), Эмерсон, Гуардадо (Морон, 82), Хоакин (Тельо, 72), Каналес, Фекир, Иглесиас.
Предупреждения:
Морено (32), Кондогбиа (35), Эмерсон (76), Гуардадо (80), Гайя (87).

 

Леганес – Алавес 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 февраля, 20.30, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 47 Лукас Перес, 1:1 – 59 Каррильо.
ЛеганесКуэльяр, Авазьем, Омеруо, Сиовас, Бустинса (Руибаль, 52), Эрасо (Хиль, 58), Рубен Перес, Родригес, Оскар Родригес, Герреро (Ресио, 75), Каррильо.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа (Магальян, 46), Эли, Дуарте, Мендес (Пере Понс, 63), Фейса, Ману Гарсия, Алеиш Видаль, Лукас Перес, Хоселу (Берк, 77).
Предупреждения:
Дуарте (41), Фейса (67), Хиль (68), Авазьем (71), Алеиш Видаль (83), Рубен Перес (90).

 

Гранада – Сельта 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
29 февраля, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
ГранадаРуй Силва, Вальехо, Дуарте, Мартинес, Фулькье, Эррера, Этеки (Азиз, 57), Кейбаши, Вико (Мачис, 74), Вадильо (Пуэртас, 63), Сольдадо.
СельтаРубен Бланко, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Бельтран (Диоп, 90), Йокушлу, Рафинья, Аспас, Смолов (Санти Мина, 57), Систо (Мендес, 70).
Предупреждения:
Араухо (23), Вико (42), Систо (52), Эррера (54), Аспас (60), Мальо (73), Альварес (75), Сольдадо (79).

 

Севилья – Осасуна
Дата проведения
1 марта, 14.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Вильярреал
Дата проведения
1 марта, 16.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Атлетико
Дата проведения
1 марта, 18.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Мальорка – Хетафе
Дата проведения
1 марта, 20.30, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
1 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

 

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

 
 
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В 26-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» выиграл у «Вальядолида» (1:0).
 
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