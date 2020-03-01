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Сборная Беларуси выиграла медальный зачет чемпионата Европы

01.03.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси по биатлону выиграла медальный зачет чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь 

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Беларусь 3-0-1 (4)

2. Россия – 2-2-0 (4)

3. Норвегия – 1-2-3 (6)

4. Украина – 1-1-2 (4)

5. Швеция – 1-0-1 (2)

6-8. Германия – 0-1-0 (1)

6-8. Чехия – 0-1-0 (1)

6-8. Латвия – 0-1-0 (1)

9. Франция – 0-0-1 (1)

Отметим, что в составе сборной Беларуси две золотые медали завоевал Сергей Бочарников, одно золото на счету Елены Кручинкиной. Ирина Кривко выиграла бронзу.

 

 
 
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Сборная Беларуси по биатлону выиграла медальный зачет чемпионата Европы.
 
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