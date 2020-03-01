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Сборная Беларуси выиграла медальный зачет чемпионата Европы
01.03.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси по биатлону выиграла медальный зачет чемпионата Европы.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Беларусь 3-0-1 (4)
2. Россия – 2-2-0 (4)
3. Норвегия – 1-2-3 (6)
4. Украина – 1-1-2 (4)
5. Швеция – 1-0-1 (2)
6-8. Германия – 0-1-0 (1)
6-8. Чехия – 0-1-0 (1)
6-8. Латвия – 0-1-0 (1)
9. Франция – 0-0-1 (1)
Отметим, что в составе сборной Беларуси две золотые медали завоевал Сергей Бочарников, одно золото на счету Елены Кручинкиной. Ирина Кривко выиграла бронзу.
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Сборная Беларуси по биатлону выиграла медальный зачет чемпионата Европы.
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