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Елена Кручинкина после победы на ЧЕ в Раубичах: «Для меня ценно финишировать с флагом Беларуси. Мы благодарны за то, что нас с сестрой сюда пригласили»
01.03.2020 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах, передает корреспондент Tribuna.com.
– Ожидали ли такую стрельбу после трех промахов в спринте?
– Я надеялась. Но нет, не ожидала. В последнее время стрельба оставляет желать лучшего. Это мой второй «ноль» за 10 лет спортивной карьеры. Надеюсь, не последний. Будем работать над этим.
– Последний выстрел, габарит. О чем думали в тот момент?
– Я даже не знала, что габарит. Но раз он закрылся, значит удача была на моей стороне. Пока это лучшая стрельба в моей карьере. Очень рада, что сегодня сложились и ход, и стрельба.
– Вы сказали, что это ваш второй «ноль» в карьере. Помните, когда была ваша первая чистая стрельба?
– В спринте в Рупольдинге. Это был мой первый этап Кубка мира. Стала тогда 23-й – и сильно радовалась этому результату. В этом году там не закрыла одну мишень, но стала уже 16-й. Прогресс есть. А сегодня случился второй «ноль», которому я очень рада.
– Причем в гонке с четырьмя рубежами.
– Вдвойне рада!
– Вы финишировали с белорусским флагом. Для вас он уже родной?
– Да, для меня
– На финише вы тепло обнялись с Кристиной Резцовой, с которой бегали в юниорках. Кто чаще побеждал в то время?
– Да, мы с ней три года были в юниорской сборной. На сборах чаще побеждала я, на международных стартах у Кристины получалось лучше. Она завоевывала медали уже тогда, для меня же первая медаль на международном уровне случилась сегодня, – сказала Кручинкина.
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Елена Кручинкина после победы на ЧЕ в Раубичах: «Для меня ценно финишировать с флагом Беларуси. Мы благодарны за то, что нас с сестрой сюда пригласили»
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина прокомментировала победу в гонке преследования на чемпионате Европы в Раубичах, передает корреспондент Tribuna.com.
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