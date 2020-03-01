Лукашенко – Соболенко: «Яркий успех в Дохе – это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку с победой на турнире в Дохе.

«Поздравляю тебя с завоеванием первого в новом сезоне трофея на турнире WTA. Яркий успех в Дохе – это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа. Своей красивой игрой ты подарила настоящий праздник всем белорусским болельщикам.

Ждем новых уверенных побед. Мы в тебя верим!» – сказал Лукашенко .