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Лукашенко – Соболенко: «Яркий успех в Дохе – это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа»
01.03.2020 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент Беларуси Александр
«Поздравляю тебя с завоеванием первого в новом сезоне трофея на турнире WTA. Яркий успех в Дохе – это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа. Своей красивой игрой ты подарила настоящий праздник всем белорусским болельщикам.
Ждем новых уверенных побед. Мы в тебя верим!» – сказал
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Лукашенко – Соболенко: «Яркий успех в Дохе – это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Дохе.
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