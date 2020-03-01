Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой

Источник материала: Tribuna.com

проигрывает «Эвертону» (1:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.

На 3-й минуте голкипер манкунианцев Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда Доминика Кэлверт-Льюина, после чего мяч отлетел в ворота.

Это седьмая ошибка испанского вратаря, приведшая к голу, в нынешнем сезоне АПЛ. Он сравнялся с лидерами по данному показателю – Берндом Лено из и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла».

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Фото: кадр из трансляции DAZN