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Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой
01.03.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На 3-й минуте голкипер манкунианцев Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда
Это седьмая ошибка испанского вратаря, приведшая к голу, в нынешнем сезоне АПЛ. Он сравнялся с лидерами по данному показателю – Берндом Лено из
Фото: кадр из трансляции DAZN
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Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой
«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» (1:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.
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