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Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой

01.03.2020 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» (1:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.

На 3-й минуте голкипер манкунианцев Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда «Эвертона» Доминика Кэлверт-Льюина, после чего мяч отлетел в ворота.

Это седьмая ошибка испанского вратаря, приведшая к голу, в нынешнем сезоне АПЛ. Он сравнялся с лидерами по данному показателю – Берндом Лено из «Арсенала» и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла».

ВИДЕО

Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой

Фото: кадр из трансляции DAZN

 

 
 
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«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» (1:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.
 
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