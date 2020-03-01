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НБА. «Милуоки» сыграет с «Шарлотт», «Клипперс» примут «Филадельфию» и другие матчи

01.03.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Милуоки» встретится в гостях с «Шарлотт». «Клипперс» дома сыграют с «Филадельфией». «Денвер» примет на своей площадке прошлогоднего чемпиона «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Милуоки
Дата проведения
1 марта, 21.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Филадельфия
Дата проведения
1 марта, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Миннесота – Даллас
Дата проведения
1 марта, 23.30, «Target Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Детройт
Дата проведения
2 марта, 02.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Торонто
Дата проведения
2 марта, 02.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
2 марта, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Вашингтон
Дата проведения
2 марта, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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