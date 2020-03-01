|
НБА. «Милуоки» сыграет с «Шарлотт», «Клипперс» примут «Филадельфию» и другие матчи
01.03.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Милуоки» встретится в гостях с «Шарлотт». «Клипперс» дома сыграют с «Филадельфией». «Денвер» примет на своей площадке прошлогоднего чемпиона «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)