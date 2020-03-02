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Сергей Алейников: «Пока спорт в современном мире будет зависеть от государства, особого развития ожидать не стоит»
02.03.2020 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный полузащитник Сергей
«Безусловно, финансовые возможности в Италии и в Беларуси отличаются на порядок. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока спорт в современном мире будет зависеть от государства, особого развития ожидать не стоит.
Оно, конечно, должно брать какое-то участие, особенно в объективно небогатых постсоветских странах, однако пока в клубы не придут заинтересованные собственники, на прорыв рассчитывать сложно. К сожалению, путь этот длинный и тернистый. Но чем быстрее начать преобразования, тем больше шансов на успех», – сказал
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Сергей Алейников: «Пока спорт в современном мире будет зависеть от государства, особого развития ожидать не стоит»
Известный полузащитник Сергей Алейников в интервью «Радио Свобода» сравнил уровень футбола в Италии и Беларуси.
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