Сергей Алейников: «Пока спорт в современном мире будет зависеть от государства, особого развития ожидать не стоит»

Источник материала: Tribuna.com

Известный полузащитник Сергей Алейников в интервью «Радио Свобода» сравнил уровень футбола в Италии и Беларуси.

«Безусловно, финансовые возможности в Италии и в Беларуси отличаются на порядок. Но, на мой взгляд, до тех пор, пока спорт в современном мире будет зависеть от государства, особого развития ожидать не стоит.

Оно, конечно, должно брать какое-то участие, особенно в объективно небогатых постсоветских странах, однако пока в клубы не придут заинтересованные собственники, на прорыв рассчитывать сложно. К сожалению, путь этот длинный и тернистый. Но чем быстрее начать преобразования, тем больше шансов на успех», – сказал Алейников .

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