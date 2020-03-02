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Владимир Веремеенко: «Сам себя считаю и белорусом, и русским, и украинцем. Я рожден в СССР»
02.03.2020 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тяжелый форвард «
– Москва засасывает? Когда в молодости играл в «Химках», что-то в голове у меня, может, и поменялось, на какой-то период времени. Можно сказать, перестал быть белорусом :). Но сейчас семья живет в тихом районе города, я туда приезжаю, и, честно скажу, в Москву не всасываюсь, и она меня не засасывает.
– Что значит «перестали быть белорусом»?
– Наверное, когда приехал в Россию, подписывал контракты, был в состоянии эйфории, в розовых очках. Можно сказать, от реальности отбился. Когда переехал в Казань, все стало на свои места, женился, все устаканилось.
– Вы можете охарактеризовать типичного белоруса?
– В принципе, понимаю, кто это такой, но объяснить не могу. Сам себя считаю и белорусом, и русским, и украинцем (у меня отец украинец). Я рожден в СССР – лучше сказать так и закончить эту тему :), – сказал
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Тяжелый форвард «Цмокi-Мiнск» Владимир Веремеенко порассуждал о том, кем себя считает.
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