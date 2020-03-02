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Владимир Веремеенко: «В Беларуси, в принципе, много чего люди боятся говорить и делать. Есть какая-то зашуганность»
02.03.2020 15:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тяжелый форвард «Цмокi-Мiнск»
– Вы вспомнили о том, что на вас начали наезжать после слов об одном народе. А почему, по-вашему, в Беларуси боятся высказывать свое мнение на этот счет? Те же спортсмены предпочитают не говорить о политике. А русские и европейцы, напротив, легко говорят на подобные темы.
– Даже не знаю. В Беларуси, в принципе, много чего люди боятся говорить и делать. Есть какая-то зашуганность. Но в словах же, по сути, ничего плохого нет. Ты же говоришь, а не делаешь. Если я считаю, что между нами и русскими нет никакой разницы, то я так и скажу. Мы все говорим на русском языке, выглядим одинаково – почему не могу выразить свою мысль? А по каким причинам другие молчат и боятся говорить, не знаю, – сказал
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Владимир Веремеенко: «В Беларуси, в принципе, много чего люди боятся говорить и делать. Есть какая-то зашуганность»
Тяжелый форвард «Цмокi-Мiнск» Владимир Веремеенко поделился мнением о зашуганности белорусов.
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