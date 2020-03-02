«МЮ» лидирует в борьбе за Санчо. У него 28 (14+14) очков в 22 матчах Бундеслиги

Источник материала: Tribuna.com

лидирует в борьбе за хавбека дортмундской «Боруссии» , утверждает The Telegraph.

«Юнайтед» придется заплатить за 19-летнего англичанина больше, чем за хавбека Поля Погба. Напомним, что трансфер француза обошелся «МЮ» в 105 млн евро.

Ожидается, что Санчо будет зарабатывать в «Юнайтед» более 200 тысяч фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что в приобретении Санчо заинтересован «Ливерпуль». Также стало известно, что «Челси» начал переговоры о переходе хавбека.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 22 матча в Бундеслиге, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.