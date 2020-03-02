Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Закрытие сезонного проекта «Минщина спортивная. Зима»

Закрытие сезонного проекта «Минщина спортивная. Зима» состоялось 29.02.2020 на Ратушной площади, в котором приняли участие свыше 600 участников: учащиеся, родители и педагоги.

В мероприятии приняли участие начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Владимировна Клишевич, начальник отдела Департамента охраны Александр Владимирович Гринкевич заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Светлана Анатольевна Шатрун, специалисты управления по образованию, спорту и туризму, ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района», районного отдела по чрезвычайным ситуациям, ОГАИ Несвижского РОВД, Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, учреждений образования г. Несвижа.





Открывая мероприятие, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Светлана Анатольевна Шатрун отметила, что в течение зимнего сезона 2019/2020 учебного года в рамках тематического проекта в учреждениях образования района проведено свыше двух тысяч мероприятий, в стороне не остался практически ни один учащийся.





На закрытии сезонного проекта все желающие смогли принять участие в работе разнообразных тематических площадок: «Спортяшки», «Танцевалкино», «Веселая Масленица», «Кабы не было зимы», «Озорное колесо», «Боулинг», «Баскетболкино», «Хоккеисты», а также площадках безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и других.

На площадке Несвижского РОЧС и клуба юных спасателей-пожарных ребята вспоминали правила пожарной безопасности, выполняли интерактивные тематические задания, смогли познакомиться со спецтехникой и спецсредствами, находящимися на вооружении РОЧС.





На площадке ГАИ ребята также могли проверить свои знания правил дорожного движения, познакомиться со спецтехникой госавтоинспекции.

Музыкальные номера, подготовленные педагогами центра детского творчества и учащимися школ, зарядили участников позитивом и задором.

Завершением мероприятия стала спортландия «Зима прошла, весне дорогу!» среди учащихся школ города. Во время спортландии каждый стремился показать свое спортивное мастерство, поделиться энергией, бодростью, оптимизмом. Победителем спортландии стала команда средней школы № 3 г. Несвижа, второе место у команды средней школы № 4 г. Несвижа, ребята из гимназии и средней школы № 1 разделили третье место.

Наградили ребят начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Елена Владимировна Клишевич и начальник отдела Департамента охраны Александр Владимирович Гринкевич.





Помочь ребенку стать сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из основных задач, стоящих перед обществом. Занятия физкультурой и спортом благоприятно влияют на здоровье школьников, позволяют им активно участвовать в различных соревнованиях, помогают добиться успеха и поверить в собственные силы, а главное – воспитывают волю к достижению цели.

Все участники мероприятия, несомненно, получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Желаем новых побед и успешной весны, богатой на результативное участие в спортивных соревнованиях!

Никрута Мария Викторовна/