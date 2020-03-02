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«МЮ» извлек наибольшую выгоду от решений ВАР в этом сезоне АПЛ, «Ливерпуля» и «Ман Сити» нет в топ-5
02.03.2020 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Наибольшую выгоду от решений системы видеопомощи арбитрам (ВАР) по ходу сезона в Премьер-лиге извлек
В 85 случаях после использования ВАР судьи изменяли свое решение. В 21 ситуации было принято решение засчитать гол, в 46 случаях – отменить гол.
Пять раз после ВАР была показана красная карточка, в трех случаях удаление отменили. 15 раз применение ВАР привело к назначению пенальти, 4 раза – к отмене.
Все решения ВАР были оценены с помощью бальной системы, чтобы определить влияние на клубы АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» получил оценку «+8». Дальше расположились «Брайтон» («+7»),
Наибольший урон от решений ВАР понесли
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«МЮ» извлек наибольшую выгоду от решений ВАР в этом сезоне АПЛ, «Ливерпуля» и «Ман Сити» нет в топ-5
Наибольшую выгоду от решений системы видеопомощи арбитрам (ВАР) по ходу сезона в Премьер-лиге извлек «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.
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