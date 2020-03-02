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Помещение, где находился фаншоп «Динамо» в Бресте, с 1 марта сдается в аренду

02.03.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Помещение, где находился фаншоп брестского «Динамо» в Бресте, с 1 марта сдается в аренду.

Общая площадь места составляет 119,8 м2. Стоимость за 1 квадратный метр – 30 белорусских рублей.

Ранее сообщалось, что офис брестского «Динамо» в Минске закрылся. Позднее эта информация была опровергнута.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Помещение, где находился фаншоп брестского «Динамо» в Бресте, с 1 марта сдается в аренду.
 
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