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Помещение, где находился фаншоп «Динамо» в Бресте, с 1 марта сдается в аренду
02.03.2020 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Помещение, где находился фаншоп
Общая площадь места составляет 119,8 м2. Стоимость за 1 квадратный метр – 30 белорусских рублей.
Ранее сообщалось, что офис брестского «Динамо» в Минске закрылся. Позднее эта информация была
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Помещение, где находился фаншоп брестского «Динамо» в Бресте, с 1 марта сдается в аренду.
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