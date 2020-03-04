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ИИХФ рассматривает возможность переноса ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию или Беларусь

04.03.2020 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира-2020 в Сочи. Также рассматривается вариант проведения турнира в Беларуси.

«Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью.

 Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», – сказал Фазель.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ранее финское издание Ilta Sanomat сообщило о том, что IIHF готова рассмотреть вариант сокращения числа участников чемпионата мира. В турнире принимает участие 16 сборных.

Напомним, Минск и Рига примут чемпионат мира-2021.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира-2020 в Сочи.
 
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