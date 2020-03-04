«Париматч Суперкубок». Милевский был удален за вторую желтую карточку

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» брестское «Динамо» играет против «Шахтера».

На 50-й минуте игры был удален форвард . На 24-й минуте футболист получил первую желтую карточку за разговоры с арбитром . Второй же «горчичник» Милевский получил за толчок руками .

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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