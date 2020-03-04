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«Париматч Суперкубок». Милевский был удален за вторую желтую карточку
04.03.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» брестское «Динамо» играет против «Шахтера».
На 50-й минуте игры был удален форвард
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» брестское «Динамо» играет против «Шахтера».
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