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«Париматч Суперкубок». Милевский был удален за вторую желтую карточку

04.03.2020 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» брестское «Динамо» играет против «Шахтера».

На 50-й минуте игры был удален форвард Артем Милевский. На 24-й минуте футболист получил  первую желтую карточку за разговоры с арбитром Алексеем Кульбаковым. Второй же «горчичник» Милевский получил за толчок руками Юрия Кендыша.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня в матче за «Париматч Суперкубок» брестское «Динамо» играет против «Шахтера».
 
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