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Сергей Кисляк: «Зима была не такой уж снежной — можно было натуральное поле найти. Гродно, Гомель — прекрасные стадионы»

04.03.2020 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси против «Шахтера» (2:0).

– Выигрывать всегда приятно, особенно финальные матчи. Суперкубок — очередной финал. Рады, что выиграли, что оставили трофей у себя. Повторно выигрывать тяжелее. Спасибо нашим болельщикам — все для них. Ждем поклонников в Бресте, на нашем стадионе.

- Каков был план на игру после удаления Милевского?

– У «Шахтера» центральные защитники хорошо контролируют ситуацию, неплохо ведут игру. А план был забивать голы, выигрывать — мы с этим планом справились. Это главное.

- В концовке пришлось отбиваться…

– Волнения не было, просто ты находишься в игре. Да, после удаления в некоторых моментах пришлось действовать через не могу. Хорошо, что все так закончилось.

- Говорят, Суперкубок — не такой уж важный трофей.

– Любой трофей очень важен: это история. Хотелось бы выиграть еще больше трофеев для брестского «Динамо».

- Поле было не слишком скользким? И как относитесь к тому, что поединок такого уровня проводится на синтетике?

– Конечно, хотелось бы играть на натуральных полях. Зима была не такой уж снежной — можно было где-то найти. Мое мнение: лучше даже провести такой матч в другом городе, если в Минске нет стадиона с натуральным покрытием. Гродно, Гомель — прекрасные стадионы. Думаю, там бы еще больше зрителей пришло. Но федерация приняла такое решение. Во вторник тренировались — поле было хуже. Пошел дождь — оно чуть быстрее стало. Иногда было скользко, но лучше пусть мокрое будет, чем сухое.

- Снова играли в ретро-форме — почему?

– До матча не знали, что будем играть в ней. Только в среду это стало известно.

- Фартовая?

– Ну в первый раз вничью с «Шахтером» в ней сыграли в Бресте. Теперь вот выиграли — значит, прибавляем, – сказал Кисляк.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Сергей Кисляк прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси против «Шахтера» (2:0).
 
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